Чт, 9.04.2020
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В Эстонии 99-летний пациент заразился коронавирусом в больнице

В октябре 2018 года в Абья-Палуоя открыли Центр здоровья первого уровня, на трех этажах которого располагаются помещения больницы и отделения по уходу.

ФОТО: Marko Saarm

В субботу в больнице Абья тест на коронавирус сделали всем работникам и пациентам. Вирус нашли у одного пожилого пациента. Всего было взято 96 проб, пишет Sakala.

Руководитель больницы Абья Кайрит Луйск говорит, что в четверг они взяли у 99-летнего пациента, тест которого был положительным, повторную пробу, они еще ждут ее результата.

По словам Луйск, обнаружение коронавируса в их учреждении стало неприятным сюпризом, поскольку больница со своей стороны делала все возможное, чтобы этого избежать. «Пациент прибыл к нам 24 января, сначала в лечебное отделение, а потом был направлен в отделение общего ухода. Последний раз пациента мельком 8 марта навещала дочь. У нее также была взята проба, но она оказалась негативной», - сказала Луйск.

Она отметила, что все другие взятые в больнице Абья пробы оказались негативными.

«С целью предотвращения распространения гриппа уже с 7 февраля наша больница по уходу была изолирована и действует запрет на посещение. Все здание находится на карантине с 5 марта и 16 марта также добавился запрет на принятие передачек. Мы заранее сделали все, чтобы предотвратить распространение вируса, своевременно проинструктировали всех сотрудников и всегда использовали средства защиты», - сказала она.

99-летний пациент, у которого нашли вирус, изолирован. Вся больница сохраняет бдительность и были приняты меры, которые предлагает Департамент здоровья при обнаружении коронавируса.

«Делаем от себя все зависящее, чтобы вирус не распространился дальше», - сказала Кайрит Луйск.

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