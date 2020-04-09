В Эстонии 99-летний пациент заразился коронавирусом в больнице

Руководитель больницы Абья Кайрит Луйск говорит, что в четверг они взяли у 99-летнего пациента, тест которого был положительным, повторную пробу, они еще ждут ее результата.

По словам Луйск, обнаружение коронавируса в их учреждении стало неприятным сюпризом, поскольку больница со своей стороны делала все возможное, чтобы этого избежать. «Пациент прибыл к нам 24 января, сначала в лечебное отделение, а потом был направлен в отделение общего ухода. Последний раз пациента мельком 8 марта навещала дочь. У нее также была взята проба, но она оказалась негативной», - сказала Луйск.

Она отметила, что все другие взятые в больнице Абья пробы оказались негативными.

«С целью предотвращения распространения гриппа уже с 7 февраля наша больница по уходу была изолирована и действует запрет на посещение. Все здание находится на карантине с 5 марта и 16 марта также добавился запрет на принятие передачек. Мы заранее сделали все, чтобы предотвратить распространение вируса, своевременно проинструктировали всех сотрудников и всегда использовали средства защиты», - сказала она.

99-летний пациент, у которого нашли вирус, изолирован. Вся больница сохраняет бдительность и были приняты меры, которые предлагает Департамент здоровья при обнаружении коронавируса.