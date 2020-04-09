Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Коронавирус не отступает

За последние сутки в Эстонии было сделано 1609 тестов на вирус COVID-19, из которых 23 анализов показали положительный результат. По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (10) и в Харьюмаа (5). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа по три новых случая заражения коронавирусом, в Пыльвамаа и Вильяндимаа — по одному.

На очередной правительственной пресс-конференции стало известно, что ограничения будут смягчаться постепенно, а дети могут не вернуться в школы до 1 сентября.

Фармацевтическая компания пожертвовала больницам лекарство от малярии, действующее вещество которого может быть эффективным и против коронавируса.

Вызванный эпидемией коронавируса кризис показывает необходимость готовиться к таким ситуациям и проводить в будущем кризисные учения ежегодно, чтобы в ситуации реального кризиса не выяснилось, что мы к нему не готовы, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Большая часть рабочего дня заведующего лечебной частью Курессаареской больницы Эдварда Лаане состоит из кризисных совещаний. Семья видела Лаане в последний раз в Женский день, но домой он попадет только после отмены чрезвычайного положения.

В аптеки начал поступать долгожданный товар – защитные маски. Что сделала Нарва для того, чтобы избежать штурма аптек пенсионерами? Тему прокомментировала в прямом эфире и затем по телефону директор Департамента социальной помощи города Нарва Елена Васильева.

В субботу в больнице Абья тест на коронавирус сделали всем работникам и пациентам. Вирус нашли у одного пожилого пациента. Всего было взято 96 проб.

Экономическая ситуация

Чтобы купить ящик пива, нужен какой-то повод, но праздники и вечеринки сейчас не проводятся - так обосновывают крупные эстонские производители пива тот факт, что их продажи упали на треть.

Союз банков подтвердил, что на сегодняшний день было предоставлено более 10 000 отпусков по платежам, 70 процентов из которых оформили частные лица.

Сегодня правительство одобрило назначение пособия родителю, который воспитывает ребенка с особыми потребностями. Цель пособия – предоставить замещающий доход родителю, которой из-за чрезвычайного положения вынужден временно отсутствовать на работе из-за воспитания ребенка с особыми потребностями.

Не только о вирусе

Сегодня, 9 апреля, утром в полицию поступило сообщение о съехавшем в кювет грузовике, за рулем которого был обнаружен мертвый человек.

Правоохранительные органы предъявили подозрение молодому мужчине, по вине которого огнем было уничтожено 5 гектаров леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

Появившаяся на шоссе Таллинн-Нарва в начале апреля камера уже успела зафиксировать полсотни нарушений скоростного режима.

В этом году в ходе реализации проекта «Дворы в порядок» в Ласнамяэ будут благоустроены дворовые территории восьми квартирных товариществ. На реализацию проектов из бюджета города Таллинна выделено 70 000 евро.

Многие виды молодежной деятельности сейчас пришлось перенести в интернет, пишет директор Эстонского центра молодежной работы Эдгар Шлюммер и просит у родителей понимания, терпения и, если семейный бюджет это позволяет, не отказываться от оплаты кружков.

С сегодняшнего дня, 9 апреля, Maxima продлит часы работы шести магазинов Maxima XX с 9:00 до 23:00, а магазины Maxima XXX Хааберсти и на Линнамяэ будут открыты с сегодняшнего дня круглосуточно.

Обстановка за рубежом

Европейский союз выделит в общей сложности более 20 млрд евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития.

Ограничения на въезд и выезд из столичного региона Уусимаа в Финляндии планируется снять 19 апреля, как и планировалось ранее.

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео в четверг обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

В ответ на просьбу Всемирной организации здравоохранения об оказании помощи Эстония выделит 100 000 евро в качестве гуманитарной помощи для предотвращения распространения коронавируса и смягчения его последствий в самых бедных странах мира.

Согласно данным телеканала ABC, разведка США еще в ноябре предупреждала власти о том, что распространяющаяся в Ухане инфекция может стать катастрофой. Данные об этом включили и в тщательно проверяющиеся сводки для президента Трампа.