Ситуация в аптеках: что делать, если нужна маска?

Сначала планируйте, после действуйте

Защитные маски сейчас являются самым востребованным товаром. Аптеки продают человеку за раз только по одной коробке, в которой находятся 10 или 50 масок – это зависит от того, каким образом аптека решила паковать товар. Маски можно купить и по одной, но пока клиенты предпочитают приобретать их упаковками.

Министр административного управления Яак Ааб сообщил, что сейчас людям не нужно идти в аптеки, чтобы купить маски, поскольку так увеличивается риск заражения: «Вчера в аптеки поступили маски (NB! Речь идет об индивидуальном гигиеническом средстве защиты, а не о медицинских хирургических масках). Прошу не топтаться в магазинах и очередях, поскольку это увеличивает опасность заражения и оттягивает момент возвращения к нормальной жизни. Советую связать поход в аптеку с походом в магазин, а пожилых людей попросить о помощи знакомых или социальных работников. Если появится возможность, пожалуйста, используйте э-аптеки. Напоминаю, что маски нужно носить в общественных закрытых помещениях».

Аптеки тоже сообщили, что поскольку никто не может предсказать, как быстро маски раскупят, и когда они появятся в продаже, при планировании покупки стоит сначала позвонить в аптеку. На сайте www.ravimiinfo.ee есть контакты всех аптек.

Качество масок различается

Живущая в Виймси Анне расстроилась, когда выяснилось, что продающиеся в Apotheka маски типа FFP1 не защищают полностью от вируса. Одна упаковка, в которой содержится 50 штук, стоит в том районе 35 евро, женщине продали всего одну упаковку: «Спросила, могу ли взять еще одну для отца, который входит в группу риска. Сказали – нет. Он должен прийти сам. Теперь оказывается, что старики должны рисковать из-за маски от пыли».

Защитный класс FFP1 отфильтровывает частички, которые возникают во время механических процессов, то есть, продающиеся в аптеках маски, конечно, защитят от пыли и загрязнения, но не отфильтровывают в большей степени вирусы. В то же время, ношение защитной маски в общественном закрытом помещении дает 80-процентную гарантию, а на улице имеется не очень большая опасность соприкосновения с вирусом. Это в несколько раз безопаснее, чем быть вообще не носить маску в общественных местах.

Защитный класс FFP2 в Америке и Китае обозначается N95. Он фильтрует минимум 95 процентов летающих в воздухе частиц. FFP3 или N99 фильтрует минимум 99 процентов летающих в воздухе частиц. И все же, руководитель по связям с общественностью фирмы-оптового поставщика лекарств Magnum Тийна Ансип подчеркивает, что гуляющий на улице человек, который держит безопасную дистанцию и выполняет другие правила безопасности, не должен обязательно носить хирургическую маску.

Сегодняшние решения аптек

Чрезвычайное положение создало ситуацию, которой прежне никогда не было, поэтому задачей аптек является придумать правильные стратегии, как адекватнее всего предоставить людям информацию. Эда Пярн, руководитель по маркетингу Euroapteek прокомментировала, что Департамент здоровья дал аптекам четкие инструкции, согласно которым они не должны сразу рекламировать возможность доступность масок, поскольку это вызывает массовые покупки и волну движения.

В Euroapteek к сегодняшнему утру маски закончили, но днем завезли новую партию, также новую партию из Литвы ждут в начале следующей недели. Определенно то, что покупатели без них не останутся, но важно действовать и покупать в пределах разумного. О сертификатах Пярн ничего не сказала, но уточнила, что продающиеся в этой аптеке маски используются в литовских больницах.