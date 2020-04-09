Советник президента Витсур: по-настоящему трудные времена в Эстонии наступят только летом

«Если влияние кризиса, вызванного пандемией, местами было молниеносным и полным в секторе услуг, то в промышленном секторе его воздействие проявилось пока только в замедлении мировой экономики. Ощутимым влияние пандемии на промышленность стало только в конце марта и то лишь в отдельных секторах», - сказал Витсур в интервью BNS.

По его словам, такое положение дел сохранится в промышленности еще какое-то время, до наступления лета, когда нехватка новых договоров даст знать о себе. «Это значит, что если смотреть только на показатели промышленного сектора, то положение в перерабатывающей промышленности может показаться лучше, чем оно есть на самом деле», - добавил Витсур.

Он подчеркнул, что по этой причине и в программе поддержки экономики следует учитывать, что по-настоящему трудные времена в промышленности наступят только летом.