Департамент шоссейных дорог работает в бесконтактном режиме

Чтобы снизить риск заражения, с начала чрезвычайного положения клиентам по почте было отправлено более 14 000 документов (таких как водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства), а в посылочные автоматы - почти 500 регистрационных знаков.

В э-среде Департамента шоссейных дорог можно регистрировать, покупать и продавать транспортные средства, обменивать водительские права и заказывать необходимые документы на дом почтой. Например, по электронной почте можно зарегистрировать водные транспортные средства и сельскохозяйственную технику и подать ходатайство на получение международных водительских прав, заказав свидетельство о квалификации, сообщила в пресс-релизе глава пресс-службы департамента Мерит Вилландберг.

По ее данным, с начала чрезвычайного положения в электронной службе Департамента шоссейных дорог было зарегистрировано 7923 смены владельцев транспортных средств, 6304 транспортных средства были временно удалены из регистра и были обменены 3924 водительских лицензии.

Поскольку большинство услуг может предоставляться бесконтактно (в среде э-обслуживания или через электронную почту), предоставление услуг в офисах обслуживания по-прежнему ограничено во избежание распространения вируса. По предварительному соглашению, офисы обслуживают только тех клиентов, которым невозможно предоставить услугу в электронной службе или по электронной почте и которые неизбежно нуждаются в использовании услуг департамента.

Тем не менее, экзамены по теории и вождению принимать бесконтактно невозможно. Когда чрезвычайная ситуация закончится, департамент предоставит всем, чей экзамен был отменен, новое время без уплаты госпошлины. Время экзаменов для тех, кто зарегистрировался на экзамены через автошколу, будет изменено в сотрудничестве с автошколой.