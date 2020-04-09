Могут быть заражены: Департамент здоровья ищет пассажиров автобусов популярного маршрута

Сколько пассажиров могло контактировать с зараженными, руководитель Ляэнеского региона Департамента здоровья Кадри Юхкам сказать не смогла. По ее оценке, все зависит от того, как эти люди сидели в общественном транспорте. «Если они сидели близком к этим людям, они более вероятно были в контакте, чем те, кто сидел значительно дальше», - говорит Юхкам.

Находившихся в автобусе ищут для того, чтобы Департамент здоровья мог узнать, как у них дела и нужно ли им сделать тест. Насколько известно Департаменту здоровья, многие на этом автобусе утром едут на работу на предприятия в Уус-Сауга. Юхкам считает, что не всех людей удастся найти, если они сами не скажут, что ехали в этом автобусе.

Информация собирается от предприятий и у заболевших людей.

По словам старшего логиста Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху, в основном речь идет о заполненных пассажирами автобусах.

Пассажиров Юхкам просит связаться с Департаментом здоровья по телефону 5843 2378 и 14 дней оставаться дома, чтобы следить за своим состоянием здоровья.

С автобусными компаниями Департамент здоровья не связался, поскольку не знает, какие фирмы обслуживают эту линию. Они сделали запрос в местное самоуправление. По данным Pärnu Postimees, до конца марта в этой районе пассажиров перевозило предприятие AS Hansa Bussiliinid, а с 1 апреля - AS Sebe.

По словам старшего логиста Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху, в основном речь идет о заполненных пассажирами автобусах. Из-за чрезвычайного положения число пассажиров, конечно, уменьшилось. Точной статистики у них сейчас нет, поскольку водитель автобуса больше не может продавать билеты и люди, по рассказам Раху, отказались от валидации.

Находятся и те, кто не продлевает ежемесячный проездной. По словам Раху, есть случаи, когда пассажир хочет вернуть свой проездной.

Руководитель пярнуского отделения Sebe Рейн Лаанеметс был в замешательстве, комментируя эту ситуацию. Все дело в том, что, по словам Лаанеметса, они получили информацию о зараженном коронавирусом вчера и в письме говорилось, что поездка с зараженным состоялась вчера утром. «В таком случае вчера мы напрасно продезинфицировали этот автобус Лавассааре, поскольку к нам вчера поступила эта информация», - сказал он.

По словам Лаанеметса, у них коронавирусом заболел один водитель, который, вероятно, получил этот вирус не на работе, поскольку до этого находился в отпуске. За руль он садился три дня и после этого получил больничный. Контактировавшие с ним работники Sebe находятся дома. Лаанеметс сказал, что автобусы дезинфицируются только при наличии случаев заболевания. «Каждый день этого не делают, но больше внимания уделяется влажной уборке тех мест, до которых чаще всего дотрагиваются люди», - сказал он, добавив, что дезинфицирующих средств не хватает.