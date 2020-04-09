Когда у смерти на тебя другие планы: женщина, которая пережила три кораблекрушения, включая «Титаник»

Когда Вайолетт была спасена, в ее руках был этот малыш. Однако в суете некая женщина чуть ли не вырвала младенца. "Это мой", - сказала она. Уже позже Вайолетт задалась вопросом, почему же та женщина не обрадовалась встрече? И не сказала простое "спасибо". Спустя много лет Вайолетт кто-то позвонил и представился ребенком, которого она спасла, но она посчитала этот звонок розыгрышем.

Вайолетт так и не узнала, выжил ли ребенок, чьим наследником он был и в какую семью попал. Однако она верила, что с ним всё хорошо.

Думаете, она больше не работала стюардессой? Неверно. Спустя некоторое время после трагедии на "Титанике" Вайолетт вновь вернулась к работе на морских судах. Во время Первой мировой она стала медсестрой на военном "Британнике", ещё одном близнеце "Олимпика".

И вот третья беда: "Британник" подорвался на немецкой мине, часть передних отсеков была затоплена.

Капитан приказал эвакуироваться: на воду были спущены две первые спасательные лодки. На одной из них - стюардессы и медсестры, следовательно и Вайолетт.

Однако когда обе лодки уже были на воде, капитан отменил приказ на эвакуацию: из-за повреждений "Британника" у носа корабля возник водоворот. Лодки сразу же начало тащить под воду к винтам, которые всё ещё работали на полную. Вайолетт единственная выжила. Она обратила внимание на происходящее и, не теряя ни секунды, прыгнула в воду. Она уплыла недалеко, ударившись о киль судна. Но она выжила.

Спустя несколько лет травма потревожила её: у Джессоп сильно болела голова, и выяснилось, что она много лет ходила с трещиной в черепе.

Однако даже третья трагедия не смогла остановить ее. Она была стюардессой до самой старости, поднимаясь выше по карьерной лестнице, работая на лучших кораблях.

Согласно неподтвержденной информации, Вайолетт вышла замуж за моряка, с которым встретилась на работе. Были ли у них дети - неизвестно. Об официальных наследниках нет информации.

Вайолетт прозвали "Непотопляемой" и "Катастрофой" одновременно. Люди полагали, что выжить на "Титанике" - или божье благословение, или проклятье. Зная, как часто Вайолетт сопровождали неудачи, многие выбирали второе.

Всю жизнь она являлась верующей католичкой, часто посещала монастырь, в котором училась несколько лет после переезда, и жила очень тихо и скромно.

В 1950-м она вышла на пенсию и перебралась в Саффолк, в небольшое поселение Грэйт-Эшфилд, где стала писать мемуары. В то же время ее приятель Джон Мэкстоун-Грэм начал писать биографию "Непотопляемой". Эти книги больше похожи на приключенческие романы, но они до сих пор переиздаются по всему миру. В свою очередь, исследователи "Титаника" считают Вайолетт очень загадочным персонажем в истории.