Чт, 9.04.2020
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129 евро за пачку! В Эстонии продаются самые дорогие защитные маски во всей Европе?

See pole silmapete. Elva kaupluses Mööbel ja Tehnika vaatab nõutud kaitsemaskide karbilt vastu hinnasilt, mis võib väga vabalt olla Euroopa kõrgeim.

ФОТО: Vambola Paavo

Позавчера в продаже по всей Эстонии снова появились защитные маски, которые правительство рекомендовало носить людям в общественных местах, чтобы избежать коронавируса. То, что в случае чрезвычайной ситуации дефицитные средства начнут продаваться по более высокой цене, чем обычно, можно было предвидеть, но ценник на коробке с маской в одном из магазинов города Эльва заставит  изумленно открыть рот даже искушенного потребителя, пишет Tartu Postimees.

"Я зашел в расположенный на улице Кеск магазин Mööbel ja Tehnika, который принадлежит Ассоциации потребителей Elva. На мой вопрос, можно ли купить пачку защитных масок, продавец любезно ответил «конечно!» и указал на полку", - описал свой опыт журналист Вамбола Пааво.

Он сказал, что не поверил своим глазам, когда увидел ценник. А именно, набор из 50 масок стоил 129 евро.

«Рыночная экономика. Если есть спрос и есть покупатели, можно запрашивать фантастическую цену ", - сказал Пааво. 

Журналист добавил, что обсудил случай с главврачом больницы Эльва Пеэтером Лаазиком, менеджером по лечению в больнице Эльва, которому недавно прислали изображение, как маски в коробках продаются в Италии за 60 евро. Пааво предположил, что в Эльва продаются самые дорогие защитные маски во всей Европе.

Представитель магазина Майре Хюдсе подтвердила, что маски действительно продавались по такой цене и их покупали. Например, вчера были проданы две пачки масок по 129 евро, но маски также можно было купить по одной - 2 евро и 58 центов штука.

После того, как курьезная история привлекла внимание общественности, маски в магазине Mööbel ja Tehnika были изъяты из продажи.

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