129 евро за пачку! В Эстонии продаются самые дорогие защитные маски во всей Европе?

"Я зашел в расположенный на улице Кеск магазин Mööbel ja Tehnika, который принадлежит Ассоциации потребителей Elva. На мой вопрос, можно ли купить пачку защитных масок, продавец любезно ответил «конечно!» и указал на полку", - описал свой опыт журналист Вамбола Пааво.

Он сказал, что не поверил своим глазам, когда увидел ценник. А именно, набор из 50 масок стоил 129 евро.

«Рыночная экономика. Если есть спрос и есть покупатели, можно запрашивать фантастическую цену ", - сказал Пааво.

Журналист добавил, что обсудил случай с главврачом больницы Эльва Пеэтером Лаазиком, менеджером по лечению в больнице Эльва, которому недавно прислали изображение, как маски в коробках продаются в Италии за 60 евро. Пааво предположил, что в Эльва продаются самые дорогие защитные маски во всей Европе.

Представитель магазина Майре Хюдсе подтвердила, что маски действительно продавались по такой цене и их покупали. Например, вчера были проданы две пачки масок по 129 евро, но маски также можно было купить по одной - 2 евро и 58 центов штука.