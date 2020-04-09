Департамент статистики: люди сидят дома в среднем по 20 часов в сутки

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, по заказу кризисной комиссии департамент проанализировал, насколько после введения чрезвычайного положения люди стараются меньше выходить из дома. «Из анализа передвижения выяснилось, что в условиях чрезвычайного положения жители Эстонии находятся дома в среднем 20 часов в сутки, пройденные за день расстояния сократились с прежних 27,5 км в день до 17,6 км, а количество выходов из дома в течение дня уменьшилось с 1,8 до 1,5», – сказал Мяги.

«В конце марта были введены дополнительные ограничения на передвижение в публичных местах, по результатам анализа выяснилось, что по сравнению с первыми неделями после введения чрезвычайного положения, когда передвижение уменьшилось, дополнительные ограничения заметного влияния на передвижение не оказали», – добавил Мяги.

Для анализа передвижения Департамент статистики использовал предоставленные операторами мобильной связи сводные таблицы и на их основе рассчитал уровень оседлости по всей Эстонии. В анализе не использовались данные клиентов в режиме реального времени, речь идет только о консолидированных анонимных данных, и на основании таких анонимных данных определить или проанализировать схему передвижения конкретных людей невозможно.

Четыре недели назад в Эстонии было введено чрезвычайное положение, в результате которого были закрыты школы, приостановлена деятельность культурных учреждений и ограничено судоходство. В последующие недели были введены дополнительные карантинные меры и закрыты торговые центры.

В результате анализа передвижения, проведенного в сотрудничестве между Департаментом статистики, операторами мобильной связи, Госканцелярией, Департаментом здоровья, Инспекцией по защите данных, различными министерствами, Информационно-технологическим центром Министерства финансов и предприятием Positium, кризисной комиссии предоставляется текущий обзор ситуации, который послужит одним из аргументов при рассмотрении дальнейших возможных шагов для постепенной отмены ограничительных мер. Составление анализа передвижения продолжится до окончания чрезвычайного положения.

Описание метода, используюемого для анализа передвижения людей

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность анализа и сопоставимость данных.

Операторы мобильной связи по отдельности проводили анализ передвижения, используя анонимные данные своей сети в качестве исходных данных, начиная с 20 февраля 2020 года. Операторы определили основное местоположение по каждому номеру мобильного телефона, выявив станции мобильной связи, через которые в течение 24 часов номер соединялся дольше всего. Учитывалась как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. В анализе не использовались клиентские данные в реальном времени. На основании таких анонимных данных невозможно определить и проанализировать схему передвижения конкретных лиц. Анализ передвижения отражает только ситуацию по Эстонии и не передает информацию о том, в каких государствах находились или находятся жители Эстонии.

Для каждого анонимного мобильного номера было определено основное местоположение и рассматривалось, как долго этот номер находился в течение 24 часов вдали от основного местоположения.

Результаты обобщены по единицам местных самоуправлений, а по возможности и более детально (например, в Таллинне и Тарту – по жилым районам).

После этого Департамент статистики просмотрел полученные от операторов мобильной связи сводные данные и рассчитал уровень стационарности по всей Эстонии. На основе этих расчетов были сделаны выводы: например, «в регионе ХХХ остаются на месте 87% устройств мобильной связи». Затем полученные результаты были визуализированы предприятием Positium и представлены на карте Эстонии.

Цель заказанного правительственной кризисной комиссией анализа передвижения людей – изучить, как эстонское общество восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры, и насколько люди стараются меньше передвигаться. Ни одной другой задачи на основе анонимных данных не решается. Использованные для анализа передвижения данные хранятся только на протяжении ограниченного срока до достижения поставленной цели и окончания чрезвычайного положения. После завершения проекта все данные будут уничтожены.