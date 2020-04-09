При занятиях спортом и на улице дистанция должна быть намного больше двух метров

Несмотря на чрезвычайное положение во многих странах по-прежнему можно заниматься спортом на улице. Например, в Эстонии это можно делать, соблюдая правило 2+2: максимум по два человека с минимальной двухметровой дистанцией.

Как показало исследование ученых из Левенского университета и Эйндховенского технического университета, при занятиях спортом необходимо поддерживать намного большую дистанцию, чем два метра. А именно, двухметровая дистанция эффективна лишь тогда, когда люди стоят в помещении или на улице при небольшом ветре.

Чтобы определить безопасное расстояние при движении на улице, ученые замерили движение мелких частиц в различных условиях. Он пришли к выводу, что, шагая в одном направлении в одном ряду, люди должны соблюдать дистанцию минимум в четыре-пять метров. При беге расстояние должно составлять десять метров, а при езде на велосипеде – минимум двадцать.