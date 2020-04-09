Видео ⟩ В московском бизнес-центре произошел взрыв

Сегодня, 9 апреля, днем в центре Москвы в бизнес-центре на 2-й Брестской произошел взрыв.
в 13:39 поступило сообщение о пожаре на 2-й Брестской улице, дом 8. По прибытии было установлено, что на 10 этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. метров. Его оперативно потушили, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв.— baza (@bazabazon) April 9, 2020
На 9-м этаже здания выбиты все стекла. pic.twitter.com/ml512x0Mo0
В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало.
В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что медики осматривают трех человек после взрыва. "В настоящий момент осматриваются три человека, по предварительным данным, у них незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, взрывом повреждены 12 припаркованных у здания автомобилей.
В здании около посольства Словакии в Москве во время ремонтных работ взорвался котел.— baza (@bazabazon) April 9, 2020
На 9 этаже находится бойлерная. После взрыва начался небольшой пожар, но его быстро потушили. pic.twitter.com/4DGHhhHrbc