Видео ⟩ В московском бизнес-центре произошел взрыв

в 13:39 поступило сообщение о пожаре на 2-й Брестской улице, дом 8. По прибытии было установлено, что на 10 этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. метров. Его оперативно потушили, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв.



На 9-м этаже здания выбиты все стекла. pic.twitter.com/ml512x0Mo0 — baza (@bazabazon) April 9, 2020

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало.

В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что медики осматривают трех человек после взрыва. "В настоящий момент осматриваются три человека, по предварительным данным, у них незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, взрывом повреждены 12 припаркованных у здания автомобилей.