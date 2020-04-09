Чт, 9.04.2020
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Видео ⟩ В московском бизнес-центре произошел взрыв

ФОТО: скриншот

Сегодня, 9 апреля, днем в центре Москвы в бизнес-центре на 2-й Брестской произошел взрыв. 

в 13:39 поступило сообщение о пожаре на 2-й Брестской улице, дом 8. По прибытии было установлено, что на 10 этаже произошел хлопок в бойлерной с последующим загоранием на площади 5 кв. метров. Его оперативно потушили, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших в результате взрыва не поступало.

В то же время осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что медики осматривают трех человек после взрыва. "В настоящий момент осматриваются три человека, по предварительным данным, у них незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, взрывом повреждены 12 припаркованных у здания автомобилей.

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