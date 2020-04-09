В марте региональная больница активно проводила плановое лечение

В течение марта в региональную больницу были госпитализированы 2492 пациента, в том числе в экстренном порядке 1322 (53 процента). Большая часть из них нуждались в помощи специалистов хирургической клиники, клиники внутренних заболеваний и гематология-онкологической клиники. Поскольку за тот же период прошлого года в региональную больницу были госпитализированы 2959 пациентов, можно сказать, что количество пациентов хоть и сократилось, но в условиях чрезвычайного положение пациенты были обеспечены врачебной помощью.

В прошлом месяце региональная больница провела 30 807 амбулаторных приемов (в тот же период 2019 года их было 34 138). Из них 9871 приемов, то есть 32 процента, проведены удаленно.

По словам директора по лечебной части региональной больницы доктора Хелис Поккер, самым главным было быстро наладить сотрудничество со всеми пациентами, у которых было запланировано плановое лечение в региональной больнице: «Наши врачи персонально связывались со своими пациентами и выясняли, нуждается ли человек сейчас в больничном лечении, приеме на месте, удаленном приеме или его лечение можно перенести, например, на май, когда чрезвычайное положение, будем надеяться, отменят. Благодаря быстрой реакции и хорошем сотрудничеству с пациентами, больница смогла работать возможно лучшим способом, и все, кто нуждался в неотложной помощи, ее получили. Благодарю за понимание всех пациентов, которые пошли нам навстречу и замечательно сотрудничали с нами».

«Отзывы как наших врачей, так и пациентов об удаленных приемах были позитивными. Пациенты были довольны тем, что во время чрезвычайного положения им не нужно идти в больницу, а можно поговорить с врачом по телефону. Естественно, не в каждой специализации удаленный прием является лучшим решением, поэтому пациенты по-прежнему ходят и в больницу», - сказала Поккер.

Для того чтобы являясь больницей высшего этапа мы могли подготовиться к приему пациентов с Covid-19 и защитить уже находящихся у нас пациентов и наших медицинских работников, в марте региональная больница реорганизовала свою работу. Плановое лечение в стационаре и дневной хирургии ограничили до окончания чрезвычайного положения. Также ограничили амбулаторный прием в поликлиниках. Кроме того, в больнице проведены логистические реорганизации, открыты отдельные отделения Covid, запущено несколько инфолиний для пациентов, а также сделан еще целый ряд изменений.

Чрезвычайная ситуация продолжится в региональной больнице и в апреле, а это значит, что поступающие в больницу пациенты должны будут представить декларацию о здоровье. Также нельзя будет навещать находящихся в больнице пациентов. Продолжат и удаленные приемы.