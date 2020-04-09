Надежда умирает последней: полмиллиона клиентов airBaltic зарезервировали билеты на ближайшее будущее

Три недели назад из-за пандемии Covid-19 авиакомпания приостановила все полеты. По словам Гаусса, авиаиндустрия во всем мире пострадала больше, чем когда-либо. Упало количество резерваций билетов — в Латвии почти на 100%, пишет Mixnews.lv.

Однако около полумиллиона клиентов решила не отменять резервации, а перенести полеты на более позднее время. И, хотя сейчас пришлось сократить 700 сотрудников, 1000 все ещё продолжают работать, и компания обещает снова принять на работу тех, кого сократили, как только полеты возобновятся.

По словам Гаусса, тем, кто работает сейчас, авиакомпания сможет платить зарплаты до середины мая.

Возобновить полеты airBaltic собирается на пяти самолетах Airbus A220-300, затем каждую неделю будет прибавляться по одному самолету. Решено отказаться от самолетов Boeing и Bombardier Q400. Возможно, количество Airbus A220-300 будет увеличено до 80. Все самолеты, подчеркивает глава компании, сохраняются в безукоризненном техническом состоянии.

Очень вероятно, что от многих менее популярных маршрутов в этом году придется отказаться.

“Наша сеть маршрутов в ближайшем будущем будет ограниченной, но мы все еще планируем продолжать прямые полеты не только из Риги, но и из Таллина и Вильнюса”, — рассказал Гаусс.