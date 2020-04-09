Видео ⟩ В Ласнамяэ велосипедист сбил гуляющую с детьми женщину

Участники ДТП покинули место происшествия, пострадавшая позже сообщила о случившемся в полицию по номеру 112. На следующий день она обратилась и в больницу, поскольку она получила травмы. Дети не пострадали.

Полиция просит велосипедиста и других, кто стал очевидцем этого ДТП или могут сообщить информацию о велосипедисте, позвонить по номеру 612 5679 или 612 3000, или написать на адрес электронной почты ille.parnoja@politsei.ee.

«На пешеходной дорожке всегда преимущество у наиболее уязвимого, то есть у пешехода. Взрослые велосипедисты могут ехать по пешеходной дорожке только тогда, когда езда по проезжей части из-за состояния дороги затруднена или если взрослые велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 13 лет», - сказала старший комиссар Центра по надзору за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

«Безусловно, велосипедист должен считаться с другими участники дорожного движение и в случае, если по определенным причинам использует для передвижения пешеходные дорожки или приближается сзади к пешеходу и на велосипедно-пешеходной дорожке, он должен сбросить скорость, дать знать о своем приближении с помощью велосипедного звонка и при необходимости остановиться, чтобы избежать столкновения», - добавила Алексеева.