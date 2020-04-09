Проверят всех ⟩ Правительство решило провести массовое тестирование на коронавирус

«В правительстве мы решили организовать массовое тестирование на распространение вируса. Первое массовое тестирование будет проводиться на Сааремаа одновременно с научным исследованием. На основании его результатов, начнется массовое тестирование с исследованиями по всей стране», - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook.