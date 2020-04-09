Чт, 9.04.2020
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Проверят всех ⟩ Правительство решило провести массовое тестирование на коронавирус

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Правительство решило провести массовое тестирование на коронавирус  сначала на Сааремаа, а затем по всей стране. 

«В правительстве мы решили организовать массовое тестирование на распространение вируса. Первое массовое тестирование будет проводиться на Сааремаа одновременно с научным исследованием. На основании его результатов, начнется массовое тестирование с исследованиями по всей стране», - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook. 

Рейнсалу добавил, что массовое тестирование является необходимым шагом в предотвращении распространения вируса и возвращении к нормальной жизни. 

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