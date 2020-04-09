Oxfam: более 500 миллионов человек в мире могут оказаться в нищете из-за пандемии

Более 500 миллионов человек могут оказаться в нищете из-за экономических последствий пандемии коронавируса в мире. К таким выводам пришли в британской неправительственной гуманитарной организации Oxfam.
Организация опирается на исследования Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, согласно которым от 6 до 8% населения Земли могут оказаться за чертой бедности из-за вынужденного решения властей многих стран приостановить деятельность нескольких сфер экономики.
Эксперты утверждают, что такие решения могут отбросить страны Африки и Ближнего Востока в борьбе с бедностью на 30 лет, а мир в целом — на 10 лет.
Более половины мирового населения может столкнуться с бедностью по окончании пандемии, утверждают в организации.
"Разрушительные экономические последствия пандемии ощущаются по всему миру. Но для бедных людей в бедных странах, которые и ранее боролись за выживание, почти что нет страховки, которая остановила бы их от падения в нищету", — указывает и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.
В организации призывают немедленно принять меры для содействия бедным странам, в частности, отменить долговые выплаты развивающихся стран на 2020 год в размере $1 трлн и создать фонд помощи объемом $1 трлн.