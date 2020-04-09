Фонды и бизнес-ангелы в Эстонии готовы инвестировать, несмотря на период кризиса

Об этом BNS сообщил председатель правления Ассоциации частного и венчурного капитала Эстонии (EstVCA) Маргус Уудам, по словам которого проведенное в начале апреля исследование показало, что состояние здоровья рынка частного и венчурного капитала в Эстонии по-прежнему хорошее, а у участников рынка достаточно опыта и капиталов для того чтобы пережить первые трудные недели и месяцы.

«Массового закрытия дверей мы для своих членов в портфелях предприятий сегодня не планируем, фонды продолжают инвестировать и у большинства принявших участие в опросе портфельных предприятий созданы также финансовые запасы на полтора года и более», - отметил Уудам.

По его словам, если нынешнее положение затянется более чем на три месяца, то в дополнение к уже принятым мерами нужно будет разработать комплекс дополнительных шагов. Для этого ассоциация сформировала особую рабочую группу, чтобы вести с государством необходимый в таких условиях диалог.

Как сказала исполнительный директор Ассоциации бизнес-ангелов Эстонии (EstBAN) Ану Окс, бизнес-ангелы и в период кризиса рассматривают и ждут новых возможностей инвестирования. Как показало исследование, под влиянием кризиса бизнес-ангелы стали осторожнее в вопросах выбора новых объектов инвестирования.

Поскольку бизнес-ангелы инвестируют свое личное имущество, влияние кризиса на инвестиционную деятельность членов EstBAN на данном этапе скорее высокое, но, несмотря на это почти 60 процентов инвесторов считает, что они все равно готовы делать новые инвестиции.

«Скорее, ситуация обратная — стартапы не решаются обращаться с просьбами, предполагая, что новых инвестиций в нынешнее кризисное время они наверняка не получат», - сказала Окс и добавила, что сегодняшняя сложная ситуация предлагает больше возможностей для сотрудничества и совместных инвестиций между фондами частного и венчурного капитала и бизнес-ангелами.

Руководители обоих объединений подчеркнули, что и фонды, и бизнес-ангелы сейчас ждут от эстонского государства конкретной информации о том, каковы планы государства постепенно отменить введенные в связи с кризисом ограничения, чтобы появилась ясность, когда именно и какими шагами можно начать восстановление эстонской экономики.

«Это помогло бы как инвесторам, так и привлекающим инвестиции предприятиям точнее сформировать свою стратегию действий», - отметил Уудам.

Совместные исследования EstVCA и EstBAN состоялись в начале апреля.

В ассоциацию EstVCA входят такие предприятия как Ambient Sound Investments, BaltCap, BPM Capital, Change Ventures, Eften Capital, Euroopa Investeerimisfond, Kaamos Grupp, Karma Ventures, KredEx, LHV Varahaldus, Livonia Partners, SmartCap, Superangel, Swedbank Investeerimisfondid, Tera Ventures, Trind Ventures, United Angels VC, United Partners, UP Invest ja Wellman.

Объем средств, которыми управляют фонды частного и венчурного капитала Эстонии, достигает 2 млрд евро.