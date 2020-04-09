Новый план: учебу в школах хотят частично восстановить с 15 мая

Также станет возможно организовать вступительные экзамены. Экзаменов в основной школе в этом году не будет. Выпускники гимназий должны будут сдать два государственных экзамена. Дистанционное обучение сохранится до 15 мая.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что предпосылкой для реализации этого плана является ослабление распространения COVID-19. "При реорганизации обучения школы должны учитывать, чтобы дети находились в малочисленных группах, и исходить из ограничений, действующих на тот момент, - сказала Репс. - Помимо безопасности детей должны быть разрешены вопросы транспорта и школьного питания".

После 15 мая и до начала летних каникул школы смогут в более свободной форме заняться развитием детей, например уделить время разносторонним компетенциям - общению, ценностным и социальным компетенциям, проведением развивающих бесед, тематических дней и тд. Министерство рекомендует школам дать оценку успеваемости учащихся и при необходимости предложить им возможность для наверстывания материала, в индивидуальном порядке или небольших группах. Для оценки развития учащихся школы смогут использовать тесты для самопроверки или другие возможности, за которые не ставятся оценки в виде цифр. Такую деятельность школы организуют самостоятельно, исходя из потребностей своих учащихся. Однако в этом году придется отменить все большие мероприятия, например экскурсии и общешкольные торжественные мероприятия.

Этой весной выпускных экзаменов в девятом классе не будет, и основную школу можно будет закончить на основании годовых оценок. Оценки могут по решению школы быть выражены цифрами или выставлены по системе "зачет-незачет". Выпускники основных школ получат аттестаты к середине июня.

Вступительные экзамены в гимназии можно будет организовать после 15 мая, при этом следя за тем, чтобы в одном классе одновременно не находилось более десяти человек, и ученики были распределены по разным помещениям школы.

Ученики 12-х классов в этом году должны будут сдать два госэкзамены - в конце мая и начале июня экзамены по эстонскому языку или эстонскому как второму языку и по математике.

После 15 мая будут проводиться предэкзаменационные консультации и прочая подготовка к экзаменам. Результаты экзаменов будут готовы к 30 июня.