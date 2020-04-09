Можно ли сейчас выходить в море ради развлечения?

«Капитан прогулочного корабля по прибытии в Эстонию должен проинформировать самое ближайшее к порту полицейское учреждение или официальное представительство порта, которое проинформирует полицию, минимум за один час до прибытия или отбытия судна. Полиция проведет пограничный контроль при вызове», - сообщает инфолист Департамента полиции и погранохраны.

Поскольку временно был восстановлен пограничный контроль, все прогулочные корабли, прибывающие в Эстонию, должны быть направлены в открытые для международного движения погранпункты. У полиции для выполнения требований чрезвычайного положения и охраны государственной границы есть полномочия проверять все находящиеся в море судна. Госграницу не могут пересекать люди, на которых не распространяются правила пересечения границы, действующие в данный момент. К примеру, не могут пересекать границу финны, которые хотят прибыть в Эстонию, чтобы позаботиться о своем водном транспорте.

Находящиеся в Эстонии люди могут выйти в море ради развлечения или хобби, но следует учитывать, что даже на судне нужно соблюдать правило 2 + 2, если только речь не идет о членах одной семьи. Людям с признаками болезни выход в море запрещен, также следует соблюдать ограничения, действующие на движение между материком и островами.