Театр "Эстония" проведет онлайн-показ легендарного балета "Домовой"

Национальная опера Estonia в субботу в 19 часов покажет на своей странице в Facebook балет Эдуарда Тубина «Домовой» (Kratt).
«Домовой» — это первый эстонский балет и одновременно первое сочинение Эдуарда Тубина для музыкального театра. Написанная по мотивам эстонской мифологии история о домовом, собирающем богатство для своего жадного хозяина, не остается лишь фольклорным достоянием и приобретает еще большее значение в трактовке хореографа Марины Кеслер. В современном мире, зацикленном на материальных ценностях, тот самый домовой, он же Кратт – это голос в голове, выдумывающий причины, по которым человеку нужно еще больше денег. Но деньги никого не делают счастливым, и платой за алчность становится гибель: устав от человеческой ненасытности, Кратт уничтожает своего создателя и гибнет сам. В противовес жадному хозяину и его домовому нам показывают историю любви хозяйской дочери и батрака, которой так противится хозяин, считая избранника дочери недостойным бедняком. Постановка Марины Кеслер задается вопросом: что имеет значение в современном материальном мире, где все мы так торопимся жить? Найдется ли тут место любви?
Премьера балета Тубина состоялась в Эстонии в 1944 году. Спектакль смогли сыграть только несколько раз: вечером 9 марта 1944 года, когда на сцене театра шла постановка «Домовой», началась авиабомбардировка Таллинна, в которой удар был нанесен и по театру. Не успевая переодеться, костюмированные танцоры бросились со сцены на улицу, пугая и без того перепуганных горожан.
Спектакль начнется в субботу, 11 апреля, в 19 часов, он был записан в сотрудничестве с Национальным вещанием Eesti Rahvusringhääling 8 и 10 марта 2017 года. Дирижер Велло Пяхн, художник по комюмам Гери Тинн, декорации Мадиса Нурмса. В ролях Денис Климук, Анатолий Архангельский, Энеко Аморос, Евгений гриб, Марика Муйсте. Спектакль можно бесплатно смотреть в Фейсбуке в течение одной недели, чтобы его смотреть, иметь аккаунт в Facebook не нужно. Спектакль можно смотреть здесь.