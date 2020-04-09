Театр "Эстония" проведет онлайн-показ легендарного балета "Домовой"

«Домовой» — это первый эстонский балет и одновременно первое сочинение Эдуарда Тубина для музыкального театра. Написанная по мотивам эстонской мифологии история о домовом, собирающем богатство для своего жадного хозяина, не остается лишь фольклорным достоянием и приобретает еще большее значение в трактовке хореографа Марины Кеслер. В современном мире, зацикленном на материальных ценностях, тот самый домовой, он же Кратт – это голос в голове, выдумывающий причины, по которым человеку нужно еще больше денег. Но деньги никого не делают счастливым, и платой за алчность становится гибель: устав от человеческой ненасытности, Кратт уничтожает своего создателя и гибнет сам. В противовес жадному хозяину и его домовому нам показывают историю любви хозяйской дочери и батрака, которой так противится хозяин, считая избранника дочери недостойным бедняком. Постановка Марины Кеслер задается вопросом: что имеет значение в современном материальном мире, где все мы так торопимся жить? Найдется ли тут место любви?