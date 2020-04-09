Обсуждение налогооблажения и судьбы сектора жилищного строительства продолжится в понедельник

Сегодня финансовая комиссия Рийгикогу просмотрела поправки, представленные к проекту закона о дополнительном бюджете и связанному с ним пакету вспомогательных мер. Комиссия решила направить законопроекты на второе чтение пленарному заседанию в понедельник, 13 апреля.

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, комиссия рассмотрела поступившие от фракций и депутатов поправки и предложенные для них источники покрытия. Комиссия также внесла свои предложения о поправках и дополнениях.

Кокк разъяснил суть изменений. «Среди наиболее важных изменений, например, – KredEx получил возможность выдавать займы, направленные на реконструкцию сектора жилищного строительства. Это особенно важно для решения проблем в сельских регионах. Также на год от платы за водные пути были освобождены все суда, заходящие в порты Эстонии или находящиеся там на рейде. От подоходного налога на период с 12 марта по 1 июля было решено освободить все подарки и пожертвования, которые будут сделаны государственным учреждениям, единицам местных самоуправлений, учреждениям опеки или владельцам расположенных в Эстонии больниц в благотворительных целях», – сказал Кокк.

Он добавил, что поправки были внесены в Закон о накопительных пенсиях. «Согласно поправкам, лица, рожденные не ранее 1961 года, для выплаты взносов в обязательную накопительную пенсию в 2023–2024 гг. дополнительно получат из государственного бюджета двойную сумму взносов, сделанных с 1 июля 2020 г. по 31 августа 2021 г. Эта цифра помножена на средний рост чистой стоимости паев всех обязательных пенсионных фондов в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года», – сказал Кокк.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури отметила, что дополнительный бюджет и связанный с этим пакет помощи необходимо принять как можно быстрее. Это поможет в борьбе с кризисом. «Средства стабилизационного резерва следует использовать тогда, когда были использованы все возможности для взятия кредитов. Запланированные снижения акцизов и прекращение государственных выплат во вторую ступень пенсионного страхования не связаны с решением кризиса. Поэтому внесение соответствующих поправок не обосновано», – сказала Лаури. По ее мнению, прискорбно, что коалиционные партии не отказываются от этих мер. Также они не согласились принять дополнительные меры для помощи малым и микропредприятиям. В то же время, радует принятое решение, что использование мер помощи должно быть по возможности прозрачным и с четко установленными сроками.

Согласно дополнительному бюджету, в этом году номинальный дефицит правительственного сектора вместе с мерами по поддержке экономики составит 2,62 миллиарда евро. Влияние правительственных мер на номинальную бюджетную позицию – 1,15 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на текущий год, дополнительный бюджет сократит доход в государственный бюджет на 1,63 миллиарда евро. Общее влияние мер дополнительного бюджета на расходы государственного бюджета – 513 миллионов. К ним добавится применение резервных средств.

Номинальный дефицит государственного бюджета составляет 10,1 % ВВП. Структурный дефицит – 5,2 % ВВП. Грядущий экономический спад существенно сократит объём доходов с налогов. Это затронет все уровни государственного сектора. Доходы в государственный бюджет сократятся с 11,8 до 10,2 миллиарда евро.

Согласно новому прогнозу Министерства финансов, экономический спад составит десять процентов по сравнению с базовым сценарием в государственном бюджете. В прошлом году прогноз предполагал рост в 2,3 %, теперь – спад на 8 %.