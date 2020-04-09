Представитель Semetron объяснил, в чем причина бешеных цен на маски

«Цена вопроса, к сожалению, обусловлена текущим спросом на нашем рынке», - объясняет член правления предприятия Semetron, занимающегося продажей медицинских техники и принадлежностей, Мартин Минин в эфире Vikerraadio.

По словам Минина, ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что США приняли бюджет в 50 миллиардов долларов, который используется преимущественно для покупки средств защиты. «Возникла ситуация, когда у производителей есть право диктовать цены согласно спросу. И мы должны мириться с ценами или отказаться от услуги и остаться вовсе ни с чем», - объяснил Минин.