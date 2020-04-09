Представитель Semetron объяснил, в чем причина бешеных цен на маски

Если коробка защитных масок до эпидемии коронавируса стоила в аптеке максимум восемь евро, то теперь за нее просят 35 евро, а то и больше.
«Цена вопроса, к сожалению, обусловлена текущим спросом на нашем рынке», - объясняет член правления предприятия Semetron, занимающегося продажей медицинских техники и принадлежностей, Мартин Минин в эфире Vikerraadio.
По словам Минина, ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что США приняли бюджет в 50 миллиардов долларов, который используется преимущественно для покупки средств защиты. «Возникла ситуация, когда у производителей есть право диктовать цены согласно спросу. И мы должны мириться с ценами или отказаться от услуги и остаться вовсе ни с чем», - объяснил Минин.
Второй фактор, который, по словам Минина, играет большую роль, - это цена на транспортировку. Она выросла в четыре раза по сравнению с докризисным периодом. Стоимость транспорта может составлять одну треть стоимости товара, и это ощутимо влияет на конечную цену товара для клиента.