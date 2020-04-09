Длинные выходные: Департамент здоровья просит не забывать основные правила поведения

По словам руководителя Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, жители Эстонии до сегодняшнего дня вели себя ответственно, и распространение вируса, по сравнению с другими странами, держится на низком уровне. «Для этого вся система здравоохранения и люди повсюду приложили свои старания, но несмотря на приход весны и праздников, вирус еще не отступил. Поэтому давайте постараемся и во время праздников тщательно продумывать свои планы, чтобы мы не подвергали себя и своих близких опасности. Благодарю всех работников здравоохранения, наших партнеров на передовой, предприятия, которые организовали безопасно свою работу, и каждого человека, который ответственным поведением внес свой вклад в приостановление распространения вируса», - сказала Эпик.