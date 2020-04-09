Длинные выходные: Департамент здоровья просит не забывать основные правила поведения

Департамент здоровья призывает не забывать про все наши общие старания по предотвращению распространения коронавируса, и в связи с этим строить планы, думая как о защите своего здоровья, так и о защите здоровья других.
По словам руководителя Северного региона Департамента здоровья Эстер Эпик, жители Эстонии до сегодняшнего дня вели себя ответственно, и распространение вируса, по сравнению с другими странами, держится на низком уровне. «Для этого вся система здравоохранения и люди повсюду приложили свои старания, но несмотря на приход весны и праздников, вирус еще не отступил. Поэтому давайте постараемся и во время праздников тщательно продумывать свои планы, чтобы мы не подвергали себя и своих близких опасности. Благодарю всех работников здравоохранения, наших партнеров на передовой, предприятия, которые организовали безопасно свою работу, и каждого человека, который ответственным поведением внес свой вклад в приостановление распространения вируса», - сказала Эпик.
Если вы планируете на праздники поехать на дом за город:
- Избегайте походов в гости, если в доме за городом живут пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями.
- Купите необходимые товары первой необходимости и продукты в магазине около своего дома. По возможности, избегайте посещения магазинов в сельской местности, чтобы избежать заражения.
- Соблюдайте правила гигиены – часто мойте руки и чистите поверхности.
Остерегайтесь того, что можете заразить пожилых людей и людей с низким иммунитетом, но обращайте внимание, нужна ли им помощь!
- Вирус представляет большую опасность для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями, поэтому во время праздников избегайте посещения близких людей, входящих в группу риска. К хроническим заболеваниям, которые усложняют протекание болезни, относятся, например, диабет, сердечная недостаточность, высокое давление, опухоли, астма и др. хронические болезни легких, хронические болезни почек и печени, иммунодефицит.
- Также с виду здоровый человек может заразить человека со слабым иммунитетом тяжелой болезнью. Вместо встречи, позвоните и узнайте, можете ли вы помочь и сходить в магазин или аптеку и, по возможности, передать помощь бесконтактно.
- Если у вас самих нет возможности помочь близкому, входящему в группу риска, человеку, то обратитесь за помощью в местное самоуправление по месту жительства того человека, который нуждается в помощи, чтобы получить необходимые услуги, оказываемые на дому.
Необходимая помощь доступна для всех!
- Если вы не можете связаться со своим семейным врачом, то позвоните по инфотелефону семейных врачей 1220, где, при необходимости, вас направят к дежурному семейному врачу. Дежурный семейный врач может направить человека на тест на коронавирус или выписать рецепт.
- Семейные врачи могут направлять на тестирование на COVID-19 всех пациентов с симптомами (температура, сухой кашель, затруднение дыхания), независимо от возраста и наличия хронических заболеваний. Решение о необходимости тестирования принимает врач.
- Если состояние здоровья ухудшится, то позвоните на номер 112.
Соблюдайте правила гигиены и правило 2+2!
- Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, как правило, при непосредственном контакте с больным человеком. Основательное и частое мытье и дезинфицирование рук, а также частое мытье поверхностей, помогают приостановить распространение вируса.
- Больные люди должны оставаться дома и заботиться о том, чтобы не заразить других. Находясь дома, больному человеку рекомендуется носить маску, чтобы уберечь от заражения здоровых членов семьи.
- Держите дистанцию и соблюдайте правило 2+2.
- Отправляясь на прогулку на природу, выбирайте для этого немноголюдные места.