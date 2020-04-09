Коронавирус выявлен у двух сотрудников Департамента полиции и погранохраны

На этой неделе коронавирус подтвердили у двух чиновников пярнуского полицейского отделения. Всего в Департаменте полиции и погранохраны выявлено девять позитивных проб на коронавирус.
Как сообщает пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, у одного чиновника полицейского отделения Пярну был выявлен коронавирус 7 апреля. После этого повторный тест сдал работник, который заболел за неделю до конца марта, но тогда его тест показал негативный результат. Вчера, 8 апреля, его повторная проба на коронавирус оказалось положительной. Оба работника занимаются внутренней работой, а когда у них появились симптомы, то они остались дома. До проявления болезни они оба ходили на работу и общались с коллегами.
Сегодня в пярнуском отделении будет проведена дезинфекция.