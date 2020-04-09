Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера. В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура.

В воскресенье, 5 апреля, вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.