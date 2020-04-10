Торговый центр Т1 после санации намерен сделать упор на развлечения

По словам члена правления компании Pro Kapital Аллана Реммелькоора, как только ограничения будут сняты, торговый центр планирует продолжить свою деятельность, сделав акцент на развлечения.

«Cейчас наша первоначальная задача - это выработать план санации и получить позитивный результат голосования. Это и есть наша гарантия, что мы сможем продолжить нашу деятельность», - сказал Аллан Реммелькоор, добавив, что ежедневная деятельность центра все-таки приносила прибыль, и это дает уверенность в том, что с долгами в итоге можно рассчитаться.