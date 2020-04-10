Всё не слава Богу. Как будут отмечать Пасху, Песах и Рамадан в разгар эпидемии коронавируса

По особой схеме

На церемонии схождения Благодатного огня в этом году будет не более 20 человек - ключарь и еще несколько работников храма, несколько православных священников, иерархи Армянской и коптских церквей, а также съемочная группа, которая будет транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру.

Чтобы безопасно передать лампады с огнем в другие страны, МИД Израиля предложил такую схему:

“После службы священник вынесет лампаду с огнем на площадь перед храмом, где его уже будут ждать представители нескольких посольств. Они, в свою очередь, доставят лампады с огнем в аэропорт Бен-Гурион. Мы получили заявки и согласовали прибытие 10 самолетов из разных стран. Их представители должны будут оставаться на борту, чтобы не попасть под обязательный для всех прибывающих в Израиль двухнедельный карантин. Представители посольств поднимут лампады с огнем на борт, и самолеты смогут улететь”, - пояснил Би-би-си глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.

Отец Александр говорит, что такой порядок не вызвал возмущения ни у него, ни у других служителей храма Гроба Господня.

“Если такие шаги помогут сохранить кому-то здоровье, я считаю их важными и оправданными. Мы смиряемся и следуем предписаниям израильских властей”, - отметил священнослужитель.

Отпущение грехов

В похожем формате пройдут и праздничные богослужения церквей западной традиции 12 апреля - именно в этот день отмечают Пасху католики, протестанты и англикане. На службу в Иерусалиме допустят не более десяти священников и несколько журналистов для проведения телетрансляции.

В соборе Святого Петра в Риме ожидается похожая картина.

Все службы Страстной недели в Ватикане проходят без участия прихожан. В прошлые годы на последней неделе перед Пасхой папа римский совершал одну из служб в тюрьме или больнице - в этом году такая практика отменена.

Площадь Святого Петра, которую обычно на Пасху заполняют десятки тысяч верующих, на сей раз будет пуста. Понтифик обратится к верующим дистанционно.

Папа Франциск сообщил, что старается чаще молиться в эти дни. Все служащие в Ватикане изменили график своей работы и теперь трудятся посменно, чтобы соблюдать необходимую социальную дистанцию. Все встречи, которые только можно, проводятся по видеосвязи.

В Милане - городе, который оказался в эпицентре эпидемии в Италии - для верующих выступит тенор Андреа Бочелли. В пасхальное воскресенье он исполнит религиозные гимны в пустом кафедральном соборе города. Выступление будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Бочелли сказал журналистам, что это будет его молитвой за Милан и за весь мир в этот болезненный, трагический и тревожный момент.