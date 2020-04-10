Эти весенние дни жителям Эстонии предстоит провести не так, как обычно: видеообращение Юри Ратаса

«Дорогие жители Эстонии!

Впереди — длинные выходные. Для многих это время Пасхи или завершения Великого поста, да и для других — праздничные весенние дни. Но в этом году нам предстоит провести их не так, как обычно. Однако мы можем сохранить самое главное — настроение. Если поищем, то найдем основания, чтобы и в нынешней ситуации чувствовать радость, надежду, уверенность и благодарность.

Я искренне благодарен всем, кто последовательно защищает нашу жизнь, оберегает наше здоровье, борется против распространения вируса. Отдельное спасибо тем, кто при этом подвергает себя риску. Мы можем защитить этих людей, а также наших близких и самих себя, если мы будем с полной ответственностью избегать заражения, а также передачи инфекции.