В Кясму больше не пускают туристов

Славящийся чистым воздухом и красивыми видами поселок Кясму, который находится в Ляэне-Вирумаа, закрыл для туристов подъезд к природным тропам.
После прогулки отдыхающие отправляются в местный магазин, но проблема в том, что в Кясму он всего один. Несмотря на то, что в магазине можно находиться группой не более пяти человек, а на входе в магазин посетители должны продезинфицировать руки и надеть перчатки, местные жители, большая часть из которых пожилые люди, боятся распространения вируса, пишет Rus.ERR со ссылкой на сюжет «Актуальной камеры».
На фотографиях, которые были сняты в Кясму на прошлых выходных, видно, что желающих прогуляться по местному лесу приехало так много, что парковочных мест в поселке не осталось.
«Ко мне обратились местные жители, которые не могут выйти из своих ворот, поскольку машины паркуются вплотную к их заборам», - сказал старейшина волости Хальяла Ивар Лиллеберг, добавив, что по просьбе этих людей были установлены предупреждающие плакаты, с просьбой посторонним не приезжать, а также официальный запрещающий знак.