В Кясму больше не пускают туристов

После прогулки отдыхающие отправляются в местный магазин, но проблема в том, что в Кясму он всего один. Несмотря на то, что в магазине можно находиться группой не более пяти человек, а на входе в магазин посетители должны продезинфицировать руки и надеть перчатки, местные жители, большая часть из которых пожилые люди, боятся распространения вируса, пишет Rus.ERR со ссылкой на сюжет «Актуальной камеры».

На фотографиях, которые были сняты в Кясму на прошлых выходных, видно, что желающих прогуляться по местному лесу приехало так много, что парковочных мест в поселке не осталось.