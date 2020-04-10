Евгений Малкин о коронавирусе в США: «Трупы складывают друг на друга - это кошмар»

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США.
«Надеюсь, мы перетерпим все это. Вирус показал нам многое. Планета настолько загрязнена, что нам надо вымыть ее», - приводит слова Малкина Sport24.
Хоккеист отметил, что в Китае медицина на высоком уровне, поэтому они справились. Что касается Италии, то, возможно, все дело в том, что режим чрезвычайного положения был введен слишком поздно.
«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга - это кошмар», - рассказал Малкин.
Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
На сегодняшний день лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США - 432 тысячи человек.