Евгений Малкин о коронавирусе в США: «Трупы складывают друг на друга - это кошмар»

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга - это кошмар», - рассказал Малкин.