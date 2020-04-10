Пт, 10.04.2020
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Евгений Малкин о коронавирусе в США: «Трупы складывают друг на друга - это кошмар»

Евгений Малкин

ФОТО: EPA/Scanpix

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США.

«Надеюсь, мы перетерпим все это. Вирус показал нам многое. Планета настолько загрязнена, что нам надо вымыть ее», - приводит слова Малкина Sport24.

Хоккеист отметил, что в Китае медицина на высоком уровне, поэтому они справились. Что касается Италии, то, возможно, все дело в том, что режим чрезвычайного положения был введен слишком поздно.

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга - это кошмар», - рассказал Малкин.

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

На сегодняшний день лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США - 432 тысячи человек.

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