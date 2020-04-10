Rimi призывает всех носить маски

Падумяэ попросил всех сотрудников предприятия каждый день носить на работе маску: «По мнению многих местных и зарубежных экспертов, ношение маски наряду с другими важными правилами гигиены может предотвратить распространение вируса в закрытом общественном пространстве». По оценке Падумяэ, это может быть достаточным аргументом для того, чтобы каждый день носить маску. «На сегодняшний день такая возможность есть у всех работников наших магазинов, и мы видим, что они к этому готовы, - добавил руководитель розничной сети. - Работники будут очень благодарны, если и клиенты последуют этому призыву и будут приходить в магазин в маске. Мы уже видим некоторых людей, которые так поступают, но тут есть к чему стремиться».

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару, который по просьбе руководителя чрезвычайным положением Юри Ратаса занимается изучением возможностей производства средств индивидуальной защиты в Эстонии, рекомендует всем носить в общественных местах маски. «Ношение маски помогает препятствовать распространению вируса, прежде всего, в общественных местах, например, при походе в магазин или при использовании общественного транспорта. В то же время мы должны помнить, что маска не является панацеей и не заменяет остальные меры предосторожности. Мы можем защитить как себя, так и других, если будем регулярно мыть руки, оставаться дома при признаках заболевания и посещать общественные места только при острой необходимости, соблюдая правило 2+2. В нынешнем положении очень важно думать не только о себе, но и об окружающих и вести себя максимально ответственно, чтобы предотвратить распространение вируса, - сказал Кару. - В то же время важно подчеркнуть, что если сделана неправильно или ее носят неверно, то это может причинить только вред. Поэтому Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) составил простое руководство, как носить, шить и производить маски, и я всем советую следовать этим указаниям».