Профессор Ирья Лутсар: проведение массовых мероприятий этим летом даже не обсуждается

Ирья Лутсар сообщила парламентской комиссии по социальным делам, что число новых заболевших коронавирусом растет менее чем на десять процентов в день, в то же время число пациентов, нуждающихся в интенсивной терпапии, уменьшается, в целом ситуация стабильная, но нуждается в постоянном наблюдении, передает Rus.ERR.