Профессор Ирья Лутсар: проведение массовых мероприятий этим летом даже не обсуждается

Профессор микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар подчеркивает, что выход из чрезвычайного положения требует очень точных решений, когда и что можно будет разрешать. По ее словам, проведение массовых мероприятий летом вряд ли даже станет темой для серьезных обсуждений.
Ирья Лутсар сообщила парламентской комиссии по социальным делам, что число новых заболевших коронавирусом растет менее чем на десять процентов в день, в то же время число пациентов, нуждающихся в интенсивной терпапии, уменьшается, в целом ситуация стабильная, но нуждается в постоянном наблюдении, передает Rus.ERR.
По словам Лутсар, в каких-то сферах можно сделать послабления, например, нельзя запретить сельскохозяйственные работы, а вот мероприятия масштабов Певческого праздника этим летом точно не стоит проводить. «Коронавирус - это болезнь праздников и семей», - сказала Лутсар, которая не представляет, что тема массовых мероприятий летом будет как-то обсуждаться.