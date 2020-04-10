Министр социальных дел не поддерживает введение в Эстонии зарплаты гражданина

Несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Эстонии, расслабляться рано и пока не стоит смягчать ограничения, заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, передает rus.err.ee.
"Если мы слишком рано начнем смягчать ограничительные меры, то можем оказаться в ситуации, когда число зараженных коронавирусом вдруг начнет расти. Мы видели, что несколько стран пошли по этому пути: там думали, что все под контролем, и начали смягчать ограничения, а в итоге получили еще большую вспышку вируса", - сказал Танель Кийк в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+.
Министр также сказал, что не поддерживает введение так называемой зарплаты гражданина в Эстонии. "Это неэффективная мера. Лично я думаю, что нужно поддерживать не всех, а социально слабых, например, пожилых, родителей-одиночек, многодетные семьи, людей с низкими зарплатами", - пояснил Кийк.