Министр социальных дел не поддерживает введение в Эстонии зарплаты гражданина

"Если мы слишком рано начнем смягчать ограничительные меры, то можем оказаться в ситуации, когда число зараженных коронавирусом вдруг начнет расти. Мы видели, что несколько стран пошли по этому пути: там думали, что все под контролем, и начали смягчать ограничения, а в итоге получили еще большую вспышку вируса", - сказал Танель Кийк в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+.