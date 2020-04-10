Пт, 10.04.2020
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  • Министр социальных дел не поддерживает введение в Эстонии зарплаты гражданина

Министр социальных дел не поддерживает введение в Эстонии зарплаты гражданина

Танель Кийк.

ФОТО: Madis Veltman

Несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Эстонии, расслабляться рано и пока не стоит смягчать ограничения,  заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк,  передает rus.err.ee.

"Если мы слишком рано начнем смягчать ограничительные меры, то можем оказаться в ситуации, когда число зараженных коронавирусом  вдруг начнет расти. Мы видели, что несколько стран пошли по этому пути: там думали, что все  под контролем,  и начали смягчать ограничения, а в итоге получили еще большую вспышку вируса", - сказал Танель Кийк в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+.

Министр также сказал, что не поддерживает введение так называемой зарплаты гражданина в Эстонии. "Это неэффективная мера. Лично я думаю, что нужно поддерживать не всех, а социально слабых, например, пожилых, родителей-одиночек, многодетные семьи, людей с низкими зарплатами", - пояснил Кийк.

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