Айвар Кокк: прежде, чем просить у государства деньги, Bolt следует посмотреться в зеркало

«Государство, безусловно, поддержит своих предпринимателей в трудную минуту, - сказал Кокк. - С этой целью правительство разработало пакет мер, который уже был одобрен финансовой комиссией и, будем надеяться, будет одобрен Рийгикогу на следующей неделе. В то же время предварительным условием получения поддержки является честная и законопослушная деятельность».

Фирма Bolt написала, что их оборот упал на 85 процентов и предприятие нуждается в кредите в 50 миллионов евро, но кредитный потолок Kredex составляет пять миллионов евро. Кокк не исключил, что некоторые компании также смогут получить более крупный кредит от государства, чем предусмотрено в пакете помощи, и что государство также может приобрести долю в некоторых компаниях. «Однако в случае с Bolt возникает вопрос, может ли государство доверять компании, которая до сих пор пыталась уклониться от уплаты налогов».

«Bolt годами пытался уклониться от требований и обязательств Закона об общественном транспорте, - сказал Кокк. - В начале этого года Bolt был обвинен в том, что большая часть водителей Bolt не выполняют требований законодательства. На эти упреки руководитель службы Bolt по связям с правительствами стран Балтии и Скандинавии Сандра Сярав ответила: "Мы стараемся быть как можно более законопослушными, но если закон становится слишком жестким, если он налагает обязательства, которых не должно быть у поставщика услуг информационного общества, то мы по-своему постараемся бороться с ним"», - вспомнил Кокк. Он также напомнил, что основатели Bolt в 2017 году решили зарегистрировать свои компании в Латвии, а в предыдущем финансовом году убыток Bolt составил 60 миллионов евро.

«Наша цель - поддержать законопослушных предпринимателей, но в случае с Bolt предыдущее поведение и отношение вызывают много вопросов. Если бы я лично мог выбирать, поддержать компанию вроде Tallink или компанию, которая избирательно соблюдает законы, то, конечно, я бы поддержал Tallink. Я рекомендую Bolt прежде, чем просить денег, посмотреться в зеркало и спросить себя: вел ли я себя до сих пор этично и заслуживаю такой поддержки», - сказал Кокк.