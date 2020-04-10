Профессиональное чутье не подвело: полицейский нашел в лесу лежавшего без сознания человека

Кайо пошел посмотреть, что это, и обнаружил в лесу велосипед, у которого светился задний красный катафот. Вокруг велосипеда было несколько бутылок и больше ничего, пишет Tartu Postimees.

Кайо попытался осветить большую часть леса автомобильными фарами и в итоге заметил нечто вдали. Выяснилось, что там на земле лежит мужчина без сознания.

Полицейский сообщил о нуждающемся в помощи по номеру 112. Также Кайо сам поспешил оказать ему помощь и, когда лежащий на земле человек начал подавать первые признаки жизни, он дотащил его до своей машины, а потом передал медикам.