Профессиональное чутье не подвело: полицейский нашел в лесу лежавшего без сознания человека

Поздно вечером 8 апреля участковый Йыгева Стевен Кайо возвращался по лесной дороге домой. Как заядлый охотник Кайо знает там каждый камень и пень, но на этот раз было нечто новое — вдали светился красный огонек.
Кайо пошел посмотреть, что это, и обнаружил в лесу велосипед, у которого светился задний красный катафот. Вокруг велосипеда было несколько бутылок и больше ничего, пишет Tartu Postimees.
Кайо попытался осветить большую часть леса автомобильными фарами и в итоге заметил нечто вдали. Выяснилось, что там на земле лежит мужчина без сознания.
Полицейский сообщил о нуждающемся в помощи по номеру 112. Также Кайо сам поспешил оказать ему помощь и, когда лежащий на земле человек начал подавать первые признаки жизни, он дотащил его до своей машины, а потом передал медикам.
Позднее выяснилось, что речь идет о мужчине, который 7 апреля отправился из дома в магазин и пропал. Он переборщил с алкогольными напитками и в полуобморочном состоянии более суток пробыл в лесу.