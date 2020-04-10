Пт, 10.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Профессиональное чутье не подвело: полицейский нашел в лесу лежавшего без сознания человека

Профессиональное чутье не подвело: полицейский нашел в лесу лежавшего без сознания человека

Лесная дорога. Фото иллюстративное.

ФОТО: Priit Pullerits

Поздно вечером 8 апреля участковый Йыгева Стевен Кайо возвращался по лесной дороге домой. Как заядлый охотник Кайо знает там каждый камень и пень, но на этот раз было нечто новое — вдали светился красный огонек.

Кайо пошел посмотреть, что это, и обнаружил в лесу велосипед, у которого светился задний красный катафот. Вокруг велосипеда было несколько бутылок и больше ничего, пишет Tartu Postimees.

Кайо попытался осветить большую часть леса автомобильными фарами и в итоге заметил нечто вдали. Выяснилось, что там на земле лежит мужчина без сознания.

Полицейский сообщил о нуждающемся в помощи по номеру 112. Также Кайо сам поспешил оказать ему помощь и, когда лежащий на земле человек начал подавать первые признаки жизни, он дотащил его до своей машины, а потом передал медикам.

Позднее выяснилось, что речь идет о мужчине, который 7 апреля отправился из дома в магазин и пропал. Он переборщил с алкогольными напитками и в полуобморочном состоянии более суток пробыл в лесу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ