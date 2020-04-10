Департамент: доставленные в Эстонию маски подходят для использования обычными людьми

«Согласно отчету об испытаниях, это маска типа FFP1. Хотя она выглядит как медицинская или хирургическая, это все же не медицинская маска, она улавливает до 80% частиц в воздухе размером 0,3 микрометра. Хотя частицы в воздухе крупнее вирусных частиц размером 0,1 микрометра, они защищают носитель, если, например, вирусная частица прикреплена к капле слюны или пылевой частице. Поэтому маска FFP1 подходит для использования обычными людьми», - пояснил департамент TTJA.

Департамент подтвердил, что в аптеках, в которые поступили на продажу такие маски, были удалены вводящие в заблуждение отметки инструкции по применению, например, «маска используется для защиты от капельной инфекции». Такая информация не может быть включена в рекламу ни FFP1, ни медицинской маски. Все, у кого есть претензии в отношении продающихся в аптеках масок, TTJA просит связаться с аптекой, где маски были приобретены или напрямую с компанией, контакты которой указаны на изделии.

TTJA подчеркивает, что одна только маска от вируса не защищает. Цель ношения маски - уменьшить распространение вирусных частиц, и в этом случае указанная маска лучше, чем самодельная.

TTJA напоминает, что нет необходимости носить маску всегда и везде; маска должна быть надета и использована правильно; вместе с маской нужно следовать и другим профилактическим мерам.