Бдительный прохожий вызвал полицию, заметив сидящих на террасе ресторана в центре Таллинна людей

Управа района Кесклинн обращает особое внимание на террасы ресторанов и кафе на Ратушной площади. На прошлой неделе поступили сообщения о нарушении установленных правил, которые не нашли подтверждение.
«В прошлое воскресенье бдительный прохожий заметил, что на террасе одного из ресторанов на Ратушной площади рядом сидят больше, чем два человека, и вызвал полицию. На месте выяснилось, что это члены одной семьи и они могут находиться вместе. Несмотря на это мы решили усилить контроль за террасами», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
По ее словам, отдел предпринимательства управы всю неделю следил за происходящим на террасах на Ратушной площади. В ходе проверок выяснилось, что хозяева ресторанов знают об установленных требованиях и в основном исправно их соблюдают. Как правило хозяева сами находятся на месте и при необходимости столы и стулья расставляются с большими расстояниями.
«Хозяева ресторанов относятся к новым требованиям со всей серьезностью и на некоторых террасах расстояние даже измеряется с помощью линейки. В тоже время они не утратили оптимизма», - добавила Аус.