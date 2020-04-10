Бдительный прохожий вызвал полицию, заметив сидящих на террасе ресторана в центре Таллинна людей

«В прошлое воскресенье бдительный прохожий заметил, что на террасе одного из ресторанов на Ратушной площади рядом сидят больше, чем два человека, и вызвал полицию. На месте выяснилось, что это члены одной семьи и они могут находиться вместе. Несмотря на это мы решили усилить контроль за террасами», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

По ее словам, отдел предпринимательства управы всю неделю следил за происходящим на террасах на Ратушной площади. В ходе проверок выяснилось, что хозяева ресторанов знают об установленных требованиях и в основном исправно их соблюдают. Как правило хозяева сами находятся на месте и при необходимости столы и стулья расставляются с большими расстояниями.