Полиция: безлюдных мест хватит на всех, Эстония достаточно велика

«В сегодняшнюю хорошую погоду обязательно появится желание отправиться на природу. Но Эстония достаточно велика, чтобы каждый, даже выехав из крупного города, нашел какое-нибудь безлюдное место, чтобы насладиться пробуждающейся весной на свежем воздухе», - отметила полиция в социальных сетях в пятницу.

За пределами Таллинна с помощью сайта центра управления государственным лесом (RMK) по адресу https://bit.ly/RMK-1554 можно найти короткие и длинные маршруты для открытия новых троп и зарядки батареек.