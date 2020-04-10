Полиция: безлюдных мест хватит на всех, Эстония достаточно велика

Полиция понимает, что хорошая погода на выходных манит выйти на природу, но полицейские напоминают, что нужно по-прежнему соблюдать правило 2+2 и что в природе на всех хватит безлюдных мест.
«В сегодняшнюю хорошую погоду обязательно появится желание отправиться на природу. Но Эстония достаточно велика, чтобы каждый, даже выехав из крупного города, нашел какое-нибудь безлюдное место, чтобы насладиться пробуждающейся весной на свежем воздухе», - отметила полиция в социальных сетях в пятницу.
За пределами Таллинна с помощью сайта центра управления государственным лесом (RMK) по адресу https://bit.ly/RMK-1554 можно найти короткие и длинные маршруты для открытия новых троп и зарядки батареек.
«Напоминаем, что сохранять безопасную дистанцию с другими наслаждающимися природой нужно и в лесу или парке. Прежде, чем отправиться в путь, прочти руководство по тому, как с умом передвигаться на природе, на сайте RMK», - отметили полицейские и призвали беречь себя, остальных и природу.