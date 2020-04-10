Фото ⟩ Люди нарушают правила: для обеспечения порядка в Хааберсти пришлось привлечь дополнительные силы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, патрульный экипаж нанят в связи с тем, что в последнее время в районе участились случаи вандализма и нарушения правил чрезвычайного положения в определенных частях района. «Видим, что участились случаи нанесения вреда городскому имуществу и внешний вид района страдает чаще, чем раньше», - констатировал Ханимяги.

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

Старейшина сказал, что задача патрульного экипажа ежедневное патрулирование района, чтобы предотвратить преступления и сборы людей в группы. «Охранный экипаж проконтролирует соблюдение правил чрезвычайного положения и прежде всего обратит внимание на сборы в группе, а также постарается предотвратить вандализм, граффити и разбрасывание мусора», - продолжил Ханимяги.

Старейшина рассказал, что чрезвычайное положение заставило жителей забыть про другие правила, например, про то, что собака должна быть в общественном месте на поводке. «В последнее время увеличилось количество жалоб и нам приходится напоминать, что собака должна быть в общественном месте на поводке, чтобы медикам не добавлялось дополнительной работы», - сказал Ханимяги.