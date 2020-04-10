Видео ⟩ На футбольных аренах Белоруссии вместо болельщиков рассаживают манекены

В Белоруссии, где продолжают играть в футбол в разгар пандемии коронавируса, решают проблемы с отсутствием зрителей на трибунах при помощи манекенов с лицами реальных болельщиков.
В первом полуфинальном матче кубка страны между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (2:0) на одной из трибун спортивного комплекса «Брестский» собрались более трех десятков пластиковых болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана и Ирана, сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу динамовцев.
Как выяснилось, клуб занимается продажей виртуальных билетов для фанатов по всему миру, которые в отсутствии других турниров проявляют большой интерес к местному футболу.
Билеты на матч по цене в 67 белорусских рублей, это чуть больше двух тысяч российских, продаются всем желающим. Вместо покупателей на трибуны рассаживают манекены с их фотографиями.