«Отнеситесь к этому серьезно»: целый поселок в Эстонии стал очагом заражения

Четверо подопечных по-прежнему госпитализированы. В социальном центре сегодня вновь проходит тестирование. Но положительные результаты теста не только у людей, связанных с домом по уходу.

Лаур говорит, что теперь все жители Табивере и работающие там люди должны считать себя контактировавшими с зараженными и действовать соответственно. «Прошу людей всерьез принять рекомендацию оставаться дома и избегать контактов с другими. Только так можно взять распространение вируса под контроль, самодисциплина и ограничение контактов до минимума».