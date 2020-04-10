«Отнеситесь к этому серьезно»: целый поселок в Эстонии стал очагом заражения

Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сообщил сегодня в соцсетях, что в социальном центре Табивере и в поселке в целом находится очаг заражения. В доме по уходу коронавирус диагностирован у 13 подопечных и трех сотрудников, пишет Tartu Postimees.
Четверо подопечных по-прежнему госпитализированы. В социальном центре сегодня вновь проходит тестирование. Но положительные результаты теста не только у людей, связанных с домом по уходу.
Лаур говорит, что теперь все жители Табивере и работающие там люди должны считать себя контактировавшими с зараженными и действовать соответственно. «Прошу людей всерьез принять рекомендацию оставаться дома и избегать контактов с другими. Только так можно взять распространение вируса под контроль, самодисциплина и ограничение контактов до минимума».
В случае, если жителю волости нужна помощь с доставкой продуктов или предметов первой необходимости на дом или другие соцуслуги, просят позвонить на дежурный телефон соцотдела волости 510 3781 или написать по адресу staap@tartuvald.ee.