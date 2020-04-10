В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братской могиле

Появились снимки с дрона закапывания гробов в общую могилу в Нью-Йорке, где число умерших от коронавируса с каждым днем растет, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».
На острове Харт были замечены рабочие, которые по лестнице спускались в огромную яму, куда были помещены 40 гробов. Братская могила предназначена для тех жителей Нью-Йорка, у которых нет родственников и кого не планировали хоронить. Городские чиновники используют остров уже более 150 лет в качестве места захоронения людей, у которых нет близких или семей, которые не могут позволить себе похороны.
По состоянию на вчерашний день, в Нью-Йорке число случаев COVID-19 выросло до 159 937, из которых 7000 привели к смертельному исходу.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сказал в начале этой недели, что до завершения кризиса могут понадобиться временные захоронения.
«Видимо этим местом, которое мы исторически используем, станет остров Харт», - сказал он ранее.
В штате Нью-Йорк число смертей от коронавируса в среду выросло до 799, что уже третий день является рекордным показателем.