В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братской могиле

На острове Харт были замечены рабочие, которые по лестнице спускались в огромную яму, куда были помещены 40 гробов. Братская могила предназначена для тех жителей Нью-Йорка, у которых нет родственников и кого не планировали хоронить. Городские чиновники используют остров уже более 150 лет в качестве места захоронения людей, у которых нет близких или семей, которые не могут позволить себе похороны.