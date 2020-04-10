Отель Radisson Blu предлагает ночлег работающим на передовой медикам

Генеральный директор гостиницы Кайдо Ояперв сказал в интервью программе "Vikerhommik" на Vikerraadio, что это не приносит прибыли, но позволяет поддерживать работу отеля.

В отличие от многих других гостиниц двери Radisson Blu открыты, но основными гостями отеля стали медицинские работники, которые приехали в Таллинн для борьбы с распространением коронавируса.