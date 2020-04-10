Отель Radisson Blu предлагает ночлег работающим на передовой медикам

Гостиница Radisson Blu в центре Таллинна предлагает бесплатный ночлег медикам, которые работают на передовой в условиях чрезвычайного положения, пишет Rus.ERR.
Генеральный директор гостиницы Кайдо Ояперв сказал в интервью программе "Vikerhommik" на Vikerraadio, что это не приносит прибыли, но позволяет поддерживать работу отеля.
В отличие от многих других гостиниц двери Radisson Blu открыты, но основными гостями отеля стали медицинские работники, которые приехали в Таллинн для борьбы с распространением коронавируса.
Кроме медицинских работников в гостинице есть еще клиенты, у которых в Эстонии реализуются долгосрочные проекты. По словам Ояперв, такие бизнесмены живут и в других гостиницах Таллинна.