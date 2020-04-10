Может ли тест на COVID-19 дать ложноотрицательный результат?

Ученые предупреждают, что и тесты на COVID-19 могут давать ложные результаты, поэтому оценивая ситуацию, нужно учитывать, что полный обзор о степени распространения вируса получить невозможно. Также ученые предупреждают, что из-за бессимптомных случаев нас может ждать вторая, более легкая вспышка заражений.

Люди с ложноотрицательным результатом представляют огромную опасность для лиц, входящих в группу риска, они могут продлить срок эпидемии. Ложноотрицательный результат может дать тест в случае, если с момента контакта с зараженным человеком прошло недостаточно времени или если вирус опустился более глубоко в полости носа, где пробу взять невозможно. Также возможно, что тест был проведен некорректно или проба была испорчена во время проведения анализа.

К примеру, на основе предварительных данных, было выяснено, что самый распространенный тип теста на COVID-19 (RT-PCR) в Китае давал ложноотрицательный результат в 30 процентов случаев, передает New York Times.

Надежность тестов нуждается в дальнейших исследованиях, но ученые подчеркивают, что, как правило, проблема с результатами заключается в ошибках, возникающих в процессе тестирования, а не в том, что они некачественные.