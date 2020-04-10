Вы среди них? Тысячи жителей Эстонии получили приглашение для участия в исследовании коронавируса

Институт развития здоровья (TAI) отправил жителям Эстонии на адреса электронной почты 12 000 приглашений для участие в исследовании, чтобы оценить и проанализировать осведомленность людей, их взгляды и представления о новом коронавирусе - результаты исследования помогут оценить эпидемиологическую ситуацию, пишет Postimees.
Целью исследования является выявление групп населения с более низким уровнем осведомленности, ограниченным доступом к информации и поведение которых может угрожать распространение инфекции.
«Мы также хотим оценить, добрались ли сегодняшние послания до людей и ведут ли они себя в соответствии со знаниями и какие у них соприкосновения с новым заболеванием», - пояснила заведующая отделом эпидемиологии наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Сигрид Воробьев.
Результаты исследования представляют собой инструмент для оценки эпидемиологической ситуации, чтобы создать научно обоснованное основание для разработки политики, направленной на предотвращение распространения нового коронавируса и вызванного им заболевания, и, при необходимости, для быстрой переоценки чрезвычайной ситуации в Эстонии.
Исследование проводится в форме онлайн-опроса, который занимает 15 минут и на который можно ответить в течение недели после получения письма. На добровольной основе в исследовании приглашают поучаствовать 12 000 человек со всей Эстонии. Выборка формируется случайным образом на основе списка в регистре народонаселения из жителей Эстонии в возрасте 18–79 лет.
Имя и адрес электронной почты участника опроса используется только для отправки опросника, ответы не будут связаны с личностью отвечающего.
В зависимости от продолжительности вспышки, планируется повторить исследование на тех же людях, чтобы оценить изменение с течением времени.
Если у человека, получившего приглашение поучаствовать в опросе, возникнут вопросы, он может связаться с организаторами исследования по электронной почте covid19.uuring@tai.ee или по телефону 5385 5232 в рабочие дни с 10 до 12 часов.