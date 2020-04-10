Вы среди них? Тысячи жителей Эстонии получили приглашение для участия в исследовании коронавируса

Целью исследования является выявление групп населения с более низким уровнем осведомленности, ограниченным доступом к информации и поведение которых может угрожать распространение инфекции.

«Мы также хотим оценить, добрались ли сегодняшние послания до людей и ведут ли они себя в соответствии со знаниями и какие у них соприкосновения с новым заболеванием», - пояснила заведующая отделом эпидемиологии наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Сигрид Воробьев.

Результаты исследования представляют собой инструмент для оценки эпидемиологической ситуации, чтобы создать научно обоснованное основание для разработки политики, направленной на предотвращение распространения нового коронавируса и вызванного им заболевания, и, при необходимости, для быстрой переоценки чрезвычайной ситуации в Эстонии.

Исследование проводится в форме онлайн-опроса, который занимает 15 минут и на который можно ответить в течение недели после получения письма. На добровольной основе в исследовании приглашают поучаствовать 12 000 человек со всей Эстонии. Выборка формируется случайным образом на основе списка в регистре народонаселения из жителей Эстонии в возрасте 18–79 лет.

Имя и адрес электронной почты участника опроса используется только для отправки опросника, ответы не будут связаны с личностью отвечающего.

В зависимости от продолжительности вспышки, планируется повторить исследование на тех же людях, чтобы оценить изменение с течением времени.