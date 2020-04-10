Национальная библиотека открывает доступ к ранее закрытым базам данных

Популярностью пользуются, например, услуга трансляции классической музыки MediciTV и платформа международных газет и журналов PressReader. Эти и многие другие базы данных доступны через поисковый портал и онлайн-каталог ESTER.

За последние недели с национальной библиотекой связался ряд баз данных, предложивших бесплатный доступ на время кризиса.

Для чтения текстов нужно войти под именем пользователя, с помощью ID-карты или mobiilID. Зарегистрироваться можно также на сайте библиотеки.

До конца апреля можно бесплатно читать электронные издания книг издательства Taylor&Francis. Целиком доступно более 140 тысяч изданий. В апреле и мае библиотека испытывает платформу IGI. Это платформа электронных книг на социальные и гуманитарные темы.

До конца июня открыт доступ к видео-платформе AVON, содержащей около 70 000 наименований на разные темы. До конца июня расширен доступ к базам данных ProQuest.