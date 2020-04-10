Национальная библиотека открывает доступ к ранее закрытым базам данных

Национальная библиотека в связи с кризисом предлагает зарегистрированным читателям онлайн-доступ примерно к 40 базам данных разных сфер, часть которых ранее была закрыта для эстонского потребителя.
Популярностью пользуются, например, услуга трансляции классической музыки MediciTV и платформа международных газет и журналов PressReader. Эти и многие другие базы данных доступны через поисковый портал и онлайн-каталог ESTER.
За последние недели с национальной библиотекой связался ряд баз данных, предложивших бесплатный доступ на время кризиса.
Для чтения текстов нужно войти под именем пользователя, с помощью ID-карты или mobiilID. Зарегистрироваться можно также на сайте библиотеки.
До конца апреля можно бесплатно читать электронные издания книг издательства Taylor&Francis. Целиком доступно более 140 тысяч изданий. В апреле и мае библиотека испытывает платформу IGI. Это платформа электронных книг на социальные и гуманитарные темы.
До конца июня открыт доступ к видео-платформе AVON, содержащей около 70 000 наименований на разные темы. До конца июня расширен доступ к базам данных ProQuest.
Со всеми связанными с базами данных вопросами, просьбами о помощи и комментариями можно обращаться по адресу otsiportaal@nlib.ee.