Пт, 10.04.2020
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Национальная библиотека открывает доступ к ранее закрытым базам данных

Национальная библиотека на Тынисмяги, 2

ФОТО: In Nomine

Национальная библиотека в связи с кризисом предлагает зарегистрированным читателям онлайн-доступ примерно к 40 базам данных разных сфер, часть которых ранее была закрыта для эстонского потребителя.

Популярностью пользуются, например, услуга трансляции классической музыки MediciTV и платформа международных газет и журналов PressReader. Эти и многие другие базы данных доступны через поисковый портал и онлайн-каталог ESTER.   

За последние недели с национальной библиотекой связался ряд баз данных, предложивших бесплатный доступ на время кризиса.

Для чтения текстов нужно войти под именем пользователя, с помощью ID-карты или mobiilID. Зарегистрироваться можно также на сайте библиотеки.

До конца апреля можно бесплатно читать электронные издания книг издательства Taylor&Francis. Целиком доступно более 140 тысяч изданий. В апреле и мае библиотека испытывает платформу IGI. Это платформа электронных книг на социальные и гуманитарные темы.

До конца июня открыт доступ к видео-платформе AVON, содержащей около 70 000 наименований на разные темы. До конца июня расширен доступ к базам данных ProQuest.

Со всеми связанными с базами данных вопросами, просьбами о помощи и комментариями можно обращаться по адресу otsiportaal@nlib.ee.

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