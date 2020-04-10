Руководитель Omniva обратился к клиентам с шестью просьбами

«Посылочные автоматы Omniva, сортировочный центр и распределительные пункты заполнены до отказа товарами наших клиентов, - пишет Вескимейстер. - Большая часть магазинов закрыта. Таким образом осталась только э-торговля. Только завтра, в субботу, один крупный интернет-магазин доставит нам восемь грузовиков товара, хотя обычный мартовский объем — одна машина».

По словам Вескиместера, таких продавцов сотни. «Ситуацию не смягчает тот факт, что большинство почтовых контор закрыты, но не по нашему желанию, а во имя спасения здоровья жителей Эстонии. Эти тысячи посылок мы пытаемся отправить в нужные места, откуда клиентам было бы удобнее всего их забрать. Многие работники отправлены домой из-за подозрений на болезнь, чтобы вирус не попал в сортировочный центр», - объясняет ситуацию руководитель Omniva.

С начала чрезвычайного положения, 12 марта, Omniva доставила более 700 000 посылок, а объемы только растут. Еще позавчера компания могла доставлять большинство посылок в течение трех дней. Сегодня заказанные в посылочный автомат посылки могут идти три-пять дней. Объем посылок с курьером вырос еще больше. Их доставка возможна только через пять-семь дней.

«У нас нет выходных и праздников, мы ежедневно работаем в две смены, - пишет Вескимейстер. - Не из дома, а на рабочем месте и с клиентами. 2600 работников Omniva. Я понимаю недовольство наших клиентов, что время доставки посылок занимает больше, чем вы рассчитывали. Мне жаль, но это реалии наших дней, которая возникла не по нашей и не по вашей вине».

Вескимейстер просит клиентов прислушаться к нему, чтобы смягчить ситуацию:

При получении SMS о доставке в посылочный автомат следует забрать свою посылку как можно скорее, чтобы другой клиент тоже мог воспользоваться этим автоматом.

В отдел обслуживания клиентов стоит звонить, если посылка находится в руках Omniva дольше трех дней. Вескимейстер напоминает, что звонки не помогут ускорить доставку посылки. «Если посылка в пути более пяти дней, то есть проблема и ее нужно решить. Мы можем обслуживать до 3000 звонков в день вместе с нашими партнерами и мы уже превысили этот объем звонков за последние четыре дня. Я прошу у вас понимания и терпения», - пишет Вескимейстер.

Клиентов просят писать о своих предпочтениях на странице minu.omniva.ee, чтобы компания знала, через какие каналы клиент хочет получить свою посылку и могла при необходимости использовать эти предпочтения более быстрой доставки.

Вескимейстер также просит клиентов не вымещать свою недовольство на курьерах и тех, кто принимает звонки в отделе обслуживания клиентов. «Они честно ежедневно трудятся, без праздников, в ущерб своему здоровью так же, как это делают другие работники на передовой. Так что я отвечаю за это», - подчеркивает руководитель Omniva.

На следующей неделе Omniva откроет четыре дополнительных пункта выдачи посылок в Таллинне: в понедельник откроется пункт в Ыйсмяэ, затем — в Виймси, Лаагри и Мустамяэ.