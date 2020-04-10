Великомученик Георгий Победоносец и его спасители

В феврале город Таллинн принял беспрецедентное решение – восстановить в Копли построенную в 1936-м году, в память трагедии Северо-Западной армии, часовню, которая была уничтожена через десять лет после постройки, в 1946 году.

Это событие и стало причиной знакомства нашей редакции с лучшими в Эстонии реставраторами икон – супругами Еленой и Александром Юрьевыми. Именно они вернули к жизни сотни икон, находящихся в церквях нашей страны: от Нарвы – до Тарту, от Пярну – до Таллинна. Это именно они воскресили икону с изображением Святого Георгия Победоносца, которая находилась в утраченной часовне, а сейчас украшает коплискую церковь Святителя Николая.

Такой икона была до реставрации. ФОТО: личный архив

Художники или консерваторы?

«Роль реставраторов всегда была незаметной. Парадокс, но, если в картине явно видна рука реставратора, – значит, работа выполнена не очень хорошо. Присутствие реставраторов должно быть минимальным, насколько это возможно, - говорит Елена Юрьева. – Название нашей профессии за годы претерпело несколько изменений. На заре моей деятельности она называлась „художник-реставратор“, затем просто „реставратор“ – то есть во главу профессии поставили не искусство, а знание химии и других естественных наук. Сейчас мы официально называемся „консерваторами“».

Свою профессиональную деятельность в Эстонском художественном музее Юрьевы начали очень давно: Александр – в 1978 году, Елена - в 1980-м. Они – типичные представители советской творческой интеллигенции в самом высоком смысле этого слова.

«Музейщики, музейные работники - начиная с советских времен это низкооплачиваемые работники, и трудиться в этой сфере может только очень увлеченный человек, - рассказывает Елена. - Настоящая музейная жизнь начинается там, где отсутствует коммерческий интерес».

Сейчас Александр большей частью работает дома, Елена продолжает трудиться в Эстонском художественном музее. «Сейчас для нас идеальная пора – музей закрыт. Текущие выставки сбавили темп, появилось время. Посетители иногда спрашивают: „Что это за работы, которые стоят лицом к стене, когда мы их увидим?“ Сейчас я могу ими заняться. Это две картины: пейзаж племянника великого Брюллова – Павла Брюллова, и картина художника Юлиуса Клевера. В общем, не было бы счастья…»

Отреставрированная икона в церкви Святителя Николая. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Реставрация, по словам Юрьевых, ­– это борьба с естественным ходом вещей, то есть со старением и разрушением, а реставрация памятников архитектуры, например, это также борьба с обновлением, ведь современные собственники исторических зданий не очень хотят следовать законам. Реставрация икон – куда более мирное занятие.

Явление Георгия Победоносца

Реставрировать иконы Юрьевы начали в 2000-х годах, а в 2012 году для юридически правильного оформления государственных заказов, которыми реставраторов снабжает Департамент охраны памятников, была создана их семейная фирма. Самой известной широкой общественности реставрационной работой Юрьевых считается огромная икона с изображением Георгия Победоносца, находившаяся в разрушенной часовне, которая нашла свой второй дом в церкви святителя Николая.