Великомученик Георгий Победоносец и его спасители

Огромную работу по возвращению к жизни произведений искусства проводят эстонские реставраторы. Среди них – реставраторы живописи и икон.
В феврале город Таллинн принял беспрецедентное решение – восстановить в Копли построенную в 1936-м году, в память трагедии Северо-Западной армии, часовню, которая была уничтожена через десять лет после постройки, в 1946 году.
Это событие и стало причиной знакомства нашей редакции с лучшими в Эстонии реставраторами икон – супругами Еленой и Александром Юрьевыми. Именно они вернули к жизни сотни икон, находящихся в церквях нашей страны: от Нарвы – до Тарту, от Пярну – до Таллинна. Это именно они воскресили икону с изображением Святого Георгия Победоносца, которая находилась в утраченной часовне, а сейчас украшает коплискую церковь Святителя Николая.
Художники или консерваторы?
«Роль реставраторов всегда была незаметной. Парадокс, но, если в картине явно видна рука реставратора, – значит, работа выполнена не очень хорошо. Присутствие реставраторов должно быть минимальным, насколько это возможно, - говорит Елена Юрьева. – Название нашей профессии за годы претерпело несколько изменений. На заре моей деятельности она называлась „художник-реставратор“, затем просто „реставратор“ – то есть во главу профессии поставили не искусство, а знание химии и других естественных наук. Сейчас мы официально называемся „консерваторами“».
Свою профессиональную деятельность в Эстонском художественном музее Юрьевы начали очень давно: Александр – в 1978 году, Елена - в 1980-м. Они – типичные представители советской творческой интеллигенции в самом высоком смысле этого слова.
«Музейщики, музейные работники - начиная с советских времен это низкооплачиваемые работники, и трудиться в этой сфере может только очень увлеченный человек, - рассказывает Елена. - Настоящая музейная жизнь начинается там, где отсутствует коммерческий интерес».
Сейчас Александр большей частью работает дома, Елена продолжает трудиться в Эстонском художественном музее. «Сейчас для нас идеальная пора – музей закрыт. Текущие выставки сбавили темп, появилось время. Посетители иногда спрашивают: „Что это за работы, которые стоят лицом к стене, когда мы их увидим?“ Сейчас я могу ими заняться. Это две картины: пейзаж племянника великого Брюллова – Павла Брюллова, и картина художника Юлиуса Клевера. В общем, не было бы счастья…»
Реставрация, по словам Юрьевых, – это борьба с естественным ходом вещей, то есть со старением и разрушением, а реставрация памятников архитектуры, например, это также борьба с обновлением, ведь современные собственники исторических зданий не очень хотят следовать законам. Реставрация икон – куда более мирное занятие.
Явление Георгия Победоносца
Реставрировать иконы Юрьевы начали в 2000-х годах, а в 2012 году для юридически правильного оформления государственных заказов, которыми реставраторов снабжает Департамент охраны памятников, была создана их семейная фирма. Самой известной широкой общественности реставрационной работой Юрьевых считается огромная икона с изображением Георгия Победоносца, находившаяся в разрушенной часовне, которая нашла свой второй дом в церкви святителя Николая.
«Святой Георгий был туда укрыт, спрятан там от вандалов, которые успели над ним надругаться. А где он мог располагаться внутри часовни, можно только предположить. Был ли он написан специально для часовни или нет, неизвестно. Автор иконы – художник Константин Коровайков, много работавший для церквей Нарвы и Ивангорода. Его иконы и театральные эскизы погибли во время войны. Чуть не погибла и эта икона – огромное живописное произведение, написанное, вопреки традиции, не на доске, а на цинковом листе.
Икона была в ужасном состоянии, не только потемневшая от грязи и времени, но и искореженная, в нескольких местах прошитая пулями. Самодеятельные горе-реставраторы пытались, как могли, спасти икону, прибив к ней дощечки, но только еще больше испортили ее.
Как выглядела икона первоначально, реставраторы не знали, так как ее фотографий не сохранилось. Работа продолжалась в течение года. В иконе насчитали более 50 пулевых отверстий, а голову святого обезобразил след от удара тупым предметом. Слой за слоем реставраторы очищали обезображенную поверхность… Как сейчас выглядит икона, можно увидеть не только на фотографии к этой статье, но и в церкви святителя Николая.
Сказочная церковь
«Мы просто прикипели к этому храму! – говорит Елена. – Начав в 2000-х, мы столько всего там переделали и одновременно смотрели, как храм преображается. Сейчас это сказочное здание мило глазу. Храм построен в 1936 году архитектором Александром Владовским в стиле модерн, но классический модерн в Европе закончился раньше, так что это поздний пример стиля».
«Восстановление часовни не только важно, это справедливый и красивый поступок. Владовский - один из самых интересных архитекторов Эстонии. Он работал в различных стилях и как архитектор, и как художник. Ему принадлежат проекты Кренгольмской мануфактуры и здания больницы в Нарве, проекты Генерального штаба и нескольких доходных домов в центре Таллинна, церковь и разрушенная часовня в Копли. Для храма святителя Николая он также рассчитал иконостас и был автором нескольких, подписанных им икон», - рассказывает Елена Юрьева.
В коплиской церкви, по словам Елены, есть более мелкие иконы, написанные в петербуржско-классицистическом стиле. В церковных архивах сохранилась сведения, что эти иконы в самом деле из Петербурга, из знаменитой мастерской братьев Нестеровых, больших мастеров иконописи. Икон было больше, но они безвозвратно погибли в пожаре первого здания храма, в 1934 году. «Смотрите, какие имена связаны с этим храмом! – восклицает Елена. - Владовский, Коровайков и Нестеров!» И супруги Юрьевы, добавим мы.