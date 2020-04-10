Почему бездомных Раквере отправили жить в дом призрения Кохтла-Ярве?

Директор приюта для бездомных Раквере Майри Леэметс сказала, что люди, нуждавшиеся в услугах приюта Раквере были 1 апреля временно направлены в дом призрения в Кохтла-Ярве для изоляции.

«Мы закрыли приют, убрали и продезинфицировали его, чтобы избежать риска заражения», - пояснила Леэметс, уточняя, что бездомные знают о действующем в стране чрезвычайном положении. По первоначальному решению приют Раквере будет закрыт на две недели.

«В этот понедельник горупава решит, будут ли продлевать закрытие еще на наделю или нет», - объяснила Леэметс.

Решение о временном закрытии было принято из-за того, что в приюте в Раквере отсутствует возможность изоляции. «Поскольку возможность заразиться такая высокая, а они (бездомные — ред.) все время бродят по городу, мы пытаемся избежать распространения болезни», - сказала Леэметс, добавив, что все пять человек, которые нуждались в приюте, получили его в доме призрения в Кохтла-Ярве.

Двое постояльцев Раквереского приюта для бездомных решили всё же временно остаться в городе. «У них здесь есть родственники, у которых они могут остановиться», - уточнила директор приюта.