Коронавирусные маски-шоу: бессмысленные и беспощадные

Хотя ученые и медики до сих пор спорят об эффективности масок в предотвращении распространения эпидемии, разумеется, лучше перебдеть, чем недобдеть. Правительство может даже принудить нас носить маски на улице, как в Чехии — милости просим. Только, увы, в Эстонии эта новая социальная норма не выдержит столкновения с реальностью.

Начнем с того, что до сих пор многие люди даже не догадываются об элементарных правилах ношения масок. Опустил на подбородок, будь добр, выкинь — теперь она бесполезна. Предположим, что эта нехитрая истина дошла до всех и каждого. Это что-то меняет? Ничуть!

Буквально накануне один знакомый показал сокровище — респиратор высшего класса защиты. Почти новый: надевал его всего пару-тройку раз. Милый друг, а ты знаешь, что он одноразовый и ты должен был его выкинуть, спрашиваю я. Конечно, знает. Но он же не дурнее паровоза - выбрасывать в помойку пятнадцать евро.

Сегодня респираторы и маски - не только дефицит, но и роскошь. Конечно, мы можем обрадовать премьер-министра Юри Ратаса и все вместе дружно выйти на улицы в поношенных масках хоть завтра. Это будет отличным представлением абсурдного театра безопасности — только так и никак иначе. И все потому, что государство сделало для обеспечения доступности индивидуальных средств защиты примерно ни черта.

На этой неделе впервые за долгое время маски появились в свободной продаже. Но это заслуга частной компании, а не государства. Последнее лишь догадалось рекомендовать не продавать расходный материал дороже 70 центов за штуку. На секундочку, это в 25-30 раз дороже рыночной цены одноразовых масок до эпидемии — отличное подспорье!

Теперь представьте старушку, которая, стоя в аптеке, отсчитывает последние деньги и просит продать ей семь масок. Ей говорят: нельзя, можно только упаковку — десять штук. Делать нечего, разочарованная пенсионерка уходит. Сначала мне стало за нее обидно. А потом я почувствовал облегчение и радость — потратит эти деньги с большей пользой. С такими ценами обеспечить приемлемый запас защитных средств могут позволить лишь богачи.

Если вы не знали, в Эльва магазин мебели и техники (sic!) продавал упаковки масок из пятидесяти штук всего лишь за 129 евро (sic!). «Офонарели», — самое мягкое, что просится на ум. Кто-то может возразить: коммерческая логика. Парирую: в США благородный коммерсант продавал маски в семь раз дороже их рыночной стоимости. Власти конфисковали более ста тысяч масок. Ну как конфисковали, обещали заплатить «справедливую цену». Вероятно, мы должны гордиться, что в формировании ценовой политики Эстония оказалась либеральнее оплота свободы и предпринимательства.