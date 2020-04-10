Коронавирусные маски-шоу: бессмысленные и беспощадные

Ношение масок в общественных местах должно стать социальной нормой, говорит нам Юри Ратас. А я сплю и вижу, как все население Эстонии дружно берет под козырек и следует рекомендации премьер-министра. Бессмысленно и беспощадно. Затем просыпаюсь в холодном поту: в этом нет никакого смысла.
Хотя ученые и медики до сих пор спорят об эффективности масок в предотвращении распространения эпидемии, разумеется, лучше перебдеть, чем недобдеть. Правительство может даже принудить нас носить маски на улице, как в Чехии — милости просим. Только, увы, в Эстонии эта новая социальная норма не выдержит столкновения с реальностью.
Начнем с того, что до сих пор многие люди даже не догадываются об элементарных правилах ношения масок. Опустил на подбородок, будь добр, выкинь — теперь она бесполезна. Предположим, что эта нехитрая истина дошла до всех и каждого. Это что-то меняет? Ничуть!
Буквально накануне один знакомый показал сокровище — респиратор высшего класса защиты. Почти новый: надевал его всего пару-тройку раз. Милый друг, а ты знаешь, что он одноразовый и ты должен был его выкинуть, спрашиваю я. Конечно, знает. Но он же не дурнее паровоза - выбрасывать в помойку пятнадцать евро.
Сегодня респираторы и маски - не только дефицит, но и роскошь. Конечно, мы можем обрадовать премьер-министра Юри Ратаса и все вместе дружно выйти на улицы в поношенных масках хоть завтра. Это будет отличным представлением абсурдного театра безопасности — только так и никак иначе. И все потому, что государство сделало для обеспечения доступности индивидуальных средств защиты примерно ни черта.
На этой неделе впервые за долгое время маски появились в свободной продаже. Но это заслуга частной компании, а не государства. Последнее лишь догадалось рекомендовать не продавать расходный материал дороже 70 центов за штуку. На секундочку, это в 25-30 раз дороже рыночной цены одноразовых масок до эпидемии — отличное подспорье!
Теперь представьте старушку, которая, стоя в аптеке, отсчитывает последние деньги и просит продать ей семь масок. Ей говорят: нельзя, можно только упаковку — десять штук. Делать нечего, разочарованная пенсионерка уходит. Сначала мне стало за нее обидно. А потом я почувствовал облегчение и радость — потратит эти деньги с большей пользой. С такими ценами обеспечить приемлемый запас защитных средств могут позволить лишь богачи.
Если вы не знали, в Эльва магазин мебели и техники (sic!) продавал упаковки масок из пятидесяти штук всего лишь за 129 евро (sic!). «Офонарели», — самое мягкое, что просится на ум. Кто-то может возразить: коммерческая логика. Парирую: в США благородный коммерсант продавал маски в семь раз дороже их рыночной стоимости. Власти конфисковали более ста тысяч масок. Ну как конфисковали, обещали заплатить «справедливую цену». Вероятно, мы должны гордиться, что в формировании ценовой политики Эстония оказалась либеральнее оплота свободы и предпринимательства.
Справедливости ради стоит отметить, что набрасываться на предпринимателей с кулаками не стоит — мы, правда, не знаем структуры ценообразования и расходов поставщиков масок. А лепить на ценник любую цифру никто не запрещает. Есть деньги — берите, нет — не нойте.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. В вопросе обеспечения населения средствами защиты даже за счет самих жителей государство прокололось даже в мелочах. К слову, в Эстонии есть предприятия, которые выпускают маски с одобрения Департамента здравоохранения и Департамента защиты прав потребителя и технического надзора. Но вы об этом, конечно же, не слышали.
Буквально на этой неделе достал из почтового ящика две маски от местного производителя — их даже можно использовать повторно. Где купил — не скажу, поскольку официальный список рукопожатных предприятий до сих пор нигде не опубликован. Ну если уж власти молчат, какое право разглашать страшную тайну есть у меня?
В общем, когда премьер-министр говорит о необходимости новой социальной нормы, во мне бурлит. Славно, когда на пресс-конференции члены кабинета министров демонстрируют личный пример — все в масках. Но господа не стояли за ними в очередях в аптеках и не покупали их в магазине мебели за 129 евро за пачку. Им их раздали. Ради бога, не жаль. Вопрос в здравом смысле и последовательности.
Во всяком случае, до недавних пор в эстонской армии свято соблюдали две традиции. Во-первых, командир принимает пищу последним — он должен убедиться, что никто не уйдет голодным. Командир никогда не может потребовать того, чего не может выполнить сам. Хорошие принципы, справедливые.
Поэтому, уважаемый господин премьер-министр, наш командир, пожалуйста, сначала обеспечьте доступность средств индивидуальной защиты для населения и только потом требуйте. Именно в таком порядке. И пусть такой подход станет социальной нормой.